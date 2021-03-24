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Дайджест > ​Почему украинцам запретили снимать маски на улице и как за это будут «бить по карману»

​Почему украинцам запретили снимать маски на улице и как за это будут «бить по карману»

Агата Кловская
23.03.21 22:28
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​Почему украинцам запретили снимать маски на улице и как за это будут «бить по карману»

Кабинет министров принял решение, которое позволит полиции массово штрафовать украинцев на улицах. В частности, правительство обязало жителей «красных зон» передвигаться по территориям общего пользования только в масках.

В соцсетях тему начали широко обсуждать — формулировка предусматривает, по сути, запрет на выход на улицу без маски.

Норма весьма спорная — учитывая, что коронавирус передается на улице лишь при очень тесном контакте. Также очевидно, что начнутся массовые нарушения этого предписания.

При этом осенью полиции упростили взимание штрафов за отсутствие маски. Поэтому теперь многих украинцев могут ждать финансовые проблемы с законом.

Как теперь ходить по улицам — далее в материале.

Что принял Кабмин

Правительство сегодня изменило базовое карантинное постановление, принятое еще в декабре. В нем изменили критерии «красной зоны».

В частности — запретили «пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

Юридически понятие «территория общего пользования» весьма широкое. В статье 13 закона «О благоустройстве населенных пунктов» к ним относятся:

1. Парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки,

2. Памятники культурного и исторического наследия,

3. Площади, бульвары, проспекты,

4. Улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки,

5. Пляжи,

6. Кладбища,

7. Другие территории общего пользования.

При этом придомовые территории в этот список не входят. Поэтому единственное место, где можно находиться без маски, гуляя по улице — это собственный двор.

Тем не менее перечень весьма широкий. По сути, вообще нигде теперь без маски появляться нельзя.

В каких областях это будет действовать?

Сейчас в «красной зоне» девять регионов:

— Киев и область

— Житомирская область

— Закарпатская область

— Львовская область

— Ивано-Франковская область

— Одесская область

— Черновицкая область

— Сумская область

Отметим, что вся страна станет «красной» после того, как в «красную зону» войдут 13 регионов. Тогда ходить по улице в масках нужно будет всей Украине.

Пока же это касается только восьми областей и Киева.

Как будут штрафовать? И будут ли

Отметим, что еще год назад Кабмин запретил появляться без масок в общественных местах. Правда, тогда под ними имелись в виду магазины, транспорт, детские или спортивные площадки, остановки — в общем, любые места, где люди скапливаются без дистанции.

Впрочем, тогда же правительство оставляло ссылку на административный кодекс, где в статье 178 перечисляются и другие общественные места. В их список входили улицы и парки.

То есть ходить без маски в парках и по улицам было запрещено по большому счету еще в апреле 2020 года. И, как видим, данный запрет все массово нарушали.

И даже осенью, после того как Рада приняла законы о штрафах за нахождение без маски, ситуация не изменилась. Более того, глава Минюста Денис Малюська тогда обещал, что за хождение без масок по улице штрафовать не будут.

В конце ноября начал действовать закон, по которому полиция получила право штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Механизм до предела упростили — взыскание в сумме 170-255 гривен позволили выписывать прямо на месте, без привлечения суда.

«Сейчас процедура наложения штрафа изменена. Вам выписывают штраф, его заводят в базу, а дальше вы сами должны идти в суд и платить судебный сбор 400 грн. Если раньше за оспаривание админпротоколов судебный сбор не платили, теперь нужно вынуть из своего кармана 400 грн. А поэтому большинство граждан, конечно же, не будет этим заниматься и тратить деньги на судебные издержки. То есть это все было сделано исключительно для того, чтобы нарушать права граждан безнаказанно», — рассказал юрист Ростислав Кравец.

И теперь главный вопрос — будут ли копы точно так же, как и раньше, закрывать глаза на отсутствие маски там, где она в общем-то ни к чему? Например, на пробежке в парке или на прогулке по улице или даже в лесу.

Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она продолжит катиться в пропасть, власти могут начать закручивать гайки, чтобы испугать население. И начнут массовые штрафы на улицах.

Впрочем, есть сомнения, что такая тактика сработает — особенно с наступлением тепла.

Характерный пример — локдаун годичной давности, когда запреты выходить в парки и скверы массово саботировались, причем как гражданами, так и полицией. И, если на первом этапе ограничений их еще более-менее придерживались, то потом на них махнули рукой.

Не говоря уже о том, что власть и так игнорирует нарушения локдауна — тех же уличных националистов за это никто никогда не штрафует. Все это не добавит энтузиазма у рядовых украинцев, которых заставляют ходить в масках уже практически везде.

По материалам «Страны»

Тэги: общество, карантин, новости Украины, коронавирус

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