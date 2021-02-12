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Дайджест > Капкан для украинских ФОПов

Капкан для украинских ФОПов

Александр Панько
12.02.21 18:39
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Капкан для украинских ФОПов

«Обновление» трудового законодательства, за которое в свое время брался еще Кабмин Гончарука, но затем все было поставлено на стоп, теперь запускают по второму кругу.

Правительство одобрило и внесло в Раду законопроект, который предусматривает внесение изменений в КЗоТ в части определения трудовых отношений, или, как его уже окрестили в профильной среде, «о семи признаках трудовых отношений».

Главное в проекте — те самые «семь признаков» — перечень пунктов, которые, как считают авторы, являются железными доказательствами трудоустройства. Собственно, для подтверждения трудовых отношений проверяющим достаточно совпадения всего по трем пунктам.

Зачем доказывать трудоустройство? Причина лежит на поверхности — таким образом государство намерено бороться с теневой занятостью. В частности, готовится удар по схеме с ФОПами, когда компании оформляют своих сотрудников как физлиц-предпринимателей и просто подписывают с ними гражданско-правовые договоры на выполнение тех или иных работ, экономя на зарплатных налогах.

Впрочем, как считают эксперты, может получиться обратный эффект — рынок труда еще больше уйдет в тень, а устроиться на работу официально украинцам станет сложнее.

Привет от Милованова

О законопроекте «о семи признаках трудовых отношений» мы уже писали. Еще в ноябре прошлого года в Конфедерации работодателей начали бить тревогу. Тогда этот проект зашел к ним на согласование.

На что обратили внимание в Конфедерации работодателей — готовился удар по гражданско-правовым договорам.

Отметим, что по таким договорам сейчас работает немало украинцев. В частности, их заключают, скажем, с дизайнерами, компьютерщиками и другими специалистами, от которых требуют выполнения определенного объема работ и готовы платить за него конкретную сумму. Также на гражданско-правовых договорах базируется так называемая схема с ФОПами — когда компания оформляет своих сотрудников как физлиц-предпринимателей, а затем якобы покупает у них определенные услуги по договорам.

Налоговая и инспекция по труду давно ополчились против этих договоров. Они считают их одной из форм теневой занятости.

Во-первых, не платятся налоги по зарплатному фонду, во-вторых, сами работники уходят от уплаты налога на доходы физлиц (как ФОП они могут платить единый налог, который нередко меньше НДФЛ).

В законопроекте предлагался простой способ решить проблему со схемами через договоры — нужно только доказать, что человек работает в компании, а не просто с ней сотрудничает. Для чего, собственно, и придумали «семь признаков». Совпадение хотя бы по трем из них, согласно проекту, уже является доказательством фактического трудоустройства. Поэтому если человек при этом не оформлен официально, работодателю придется заключить с ним полноценный трудовой договор. Плюс — заплатить громадные штрафы (они могут достигать нескольких сотен тысяч гривен).

Конфедерация работодателей направила свой список замечаний к проекту. Но, как сказал нам исполнительный вице-президент Конфедерации Алексей Мирошниченко, практически ничего не учли.

«Широкого отраслевого обсуждения этого законопроекта вообще не было, поэтому мы, мягко говоря, удивились, когда на внеочередном Кабмине его вдруг спешно утвердили», — говорит Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, после провала скандального проекта нового Трудового кодекса от экс-министра экономики Тимофея Милованова (мы уже писали, что он предусматривал увольнения по упрощенной схеме, сокращение отпусков и пр.) была выбрана другая тактика — кодекс начали дробить на отдельные проекты и продвигать «порциями».

«Собственно, новый законопроект — это несколько статей их Кодекса Милованова», — добавил Мирошниченко.

Семь признаков работы

Доказательством того, что вы работаете, предлагается считать семь признаков.

Они следующие:

1. Личное исполнение работы лицом конкретной квалификации, профессии, должности по указанию и под контролем работодателя.

2. Регулируемый процесс труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления работнику конкретно результата работы за определенное время.

3. Выполнение работы на определенном рабочем месте, предоставленном работодателем, с установленным графиком и внутренними правилами трудового распорядка.

4. Предоставление работодателем средств производства, материалов, сырья.

5. Систематическая оплата труда работника.

6. Установление работнику конкретной продолжительности рабочего дня и перерыва.

7. Возмещение командировок и других затрат на выполнение работы.

Если в ходе поверок обнаружится, что есть совпадения хотя бы по трем пунктам, а человек не оформлен в штате, работодателю грозят немалые штрафы.

«Но, во-первых, есть вопросы по уровню квалификации инспекторов, которые будут разбираться в „совпадениях“. Во-вторых, невооруженным взглядом видна коррупционная составляющая таких проверок», — говорит Мирошниченко.

По его словам, оплата работы по гражданско-правовым договорам полностью проходит через налоговую — отчисляется ЕСВ, военный сбор, также налог платит получатель средств. «То есть, это не теневая схема трудовых отношений», — отмечает эксперт. Также, по его словам, работа по договорам как нельзя лучше вписывается в понятия о надомной и дистанционной работе, которую недавно узаконил парламент.

Впрочем, у работодателей — свой резон отстаивать договоры и схему с ФОПами. Ведь в этом случае идет немалая экономия на налогах по зарплатному фонду. Плюс — не нужно предоставлять сотруднику отпуск, больничный и др.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в Минэкономики часто обращаются граждане с жалобами, что работодатели предлагают им оформляться по гражданско-правовым договорам вместе того, чтобы зачислять в штат. В итоге человека не обеспечивают социальным пакетом (отпусками, больничными, декретными и пр.).

Поэтому, для усиления правовой и социальной защиты работающих украинцев, и предложили так называемую «презумпцию трудовых отношений», то есть те самые семь признаков.

Есть еще одно нововведение: в проекте прописан такой нюанс, как продление трудовых договоров в случае смены собственника, — определяется правопреемственность при слиянии, реорганизации, смене юрлица на предприятии и прочее. То есть станет сложнее уволить людей под предлогом реорганизации или смены собственника.

Интересно, что «закручивают гайки» не только для работодателей, но и для работников, которые трудятся по гражданско-правовым договорам. К примеру, если речь идет о выполнении работ с тяжелыми условиями труда и повышенного риска, работник по договору должен иметь еще и статус ФОПа с соответствующей специализацией (получить который не так просто).

«Правительство в рамках реформы рынка труда и системы занятости пытается детенизировать трудовые отношения. Новый проект направлен, в первую очередь, на защиту интересов наемного работника. Также расширяются возможности для проверяющих органов по выявлению теневой занятости. Понятно, что это вызывает недовольство легального бизнеса, который опасается, что данные нововведения могут привести к усилению административного давления», — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По договору или в конверте?

Впрочем, на практике пострадать могут не столько работодатели, сколько простые украинцы. Чтобы не попасть на штрафы, компании могут отказаться от гражданско-трудовых договоров, но при этом и не оформлять людей в штат. То есть фактически полностью вывести их в тень и на зарплаты в конвертах.

И, если договоры являются хоть какой-то гарантией (как минимум прописана сумма, которую компания должна выплатить за ту или иную работу), то в случае с теневой занятостью условия полностью диктует работодатель, и их соблюдение — исключительно на его совести.

Кстати, многие украинцы, которые сейчас работают на гражданско-правовых договорах, не горят желанием попасть в штат.

«Мы уже обсуждали такой вариант с работодателем. В компании сказали, что могут меня оформить в штат, но на минималку, причем не факт, что на полную ставку. Остальное якобы в конверте. Пояснили: белую зарплату, даже ту, которую я фактически получаю сейчас по договору, не потянут, налоги там неподъемные. Но меня такой вариант не устраивает. В договоре прописана „белая“ сумма, которую я получаю, а с „конвертом“ ситуация непонятная — сегодня он есть, завтра нету», — говорит киевлянин Олег, который работает дизайнером по гражданско-правовому договору.

Экономист Алексей Кущ говорит, что, на первый взгляд, в условиях кризиса усиление социальной защиты наемных работников можно только приветствовать. Но не факт, что новый закон будет работать.

«У нас и так жесткий дисбаланс рынка труда — в тени трудится 5-6 млн украинцев. На волне кризиса и безработицы тотальное бесправие людей только усилится, так как условия диктует работодатель. Вместе с тем, принимая пачки новых законов по труду, власти фактически стремятся демонтировать существующий КЗоТ. Да, он устарел, и во многом превратился в филькину грамоту, но, по-сути, на сегодня это единственный „предохранитель“, хоть как-то удерживающий работодателей от „простых увольнений“, сокращения отпускных и прочих мер», — говорит Кущ.

К примеру, переводить людей с гражданско-правовых договоров можно будет не на стандартные трудовые договоры, а на так называемые договоры «ноль часов», которые сейчас также активно продвигаются и о которых «Страна» уже подробно писала.

Напомним: законопроект на эту тему предусматривает несколько нововведений. Главное из них — работодатели смогут переводить сотрудников (10% штата) на «нулевые» договоры, которые не прописывают конкретные параметры рабочего дня. Руководство будет вызывать работника по необходимости: есть работа — работаем, а нет — сидим дома. Соответственно такой будет и оплата. Получается, у человека с таким договором работа вроде и есть, но он постоянно находится в подвешенном состоянии. Ведь непонятно, сколько сможет отработать за месяц и какой будет зарплата.В профсоюзах уже назвали такие договора «легальным рабством».

Еще одна версия, почему так активно подвигается проект «о семи признаках трудовых отношений», — попытка договориться с айтишниками (они массово используют схемы с ФОПами). Недавно им предложили новый формат — регистрацию сотрудников через «Дія.Сіті» с уплатой 5% налога. Но далеко не всем такие нововведения нравятся, и многие компании продолжают работать по старой схеме. Если же заставят оформлять людей официально, то переход на 5% ускорится, ведь это значительно меньше, чем налоги по стандартной схеме.

Предприниматель или наемный?

Но есть еще один нюанс. Проект «о семи признаках трудовых отношений» касается не только наемных работников, но и настоящих ФОПов, выполняющих заказы для бизнес-партнеров.

По-сути, их также можно подвести под пункты «трудовых отношений», по крайне мере, наскрести три совпадения не составит особого труда.

То есть получается, что ФОПы, которые по факту работают на себя, вынуждены будут или оформляться в штат клиентской фирмы и соглашаться на трудовой договор (с налогообложением в 22% ЕСВ, 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора), или потеряют заказ.

«Следует отметить, что украинские чиновники не являются первооткрывателями. Так называемый „тест на независимость“ долгие годы уже работает во многих странах. Для примера, проверка статуса занятости (employment status) — стандартная услуга налоговой службы Великобритании, позволяющая узнать, как следует классифицировать сотрудника в налоговых целях — как наемного работника или в качестве самозанятого (предпринимателя). Кстати, услуга доступна работодателю как онлайн, так и по телефону.

Однако слепое копирование норм, которые замечательно работают в богатых и развитых странах с устоявшейся демократией и незначительным, по сравнению с Украиной, уровнем коррупции, может нанести колоссальный вред. Последствием реализации теста на независимость в нашей стране вероятнее всего будет:

— массовая переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые с последующим налогообложением доходов „зарплатными“ налогами (18% НДФЛ + 22% ЕСВ + 1,5% военный сбор) и огромными штрафами;
— десятки тысяч споров с контролирующими органами по вопросу наличия/отсутствия признаков трудовых отношений, а вскоре вал судебных разборок докатится и до перегруженных украинских судов;
— трудовое и налоговое законодательство станет более карательным, что приведет к росту административного давления на налогоплательщиков;
— могут быть разрушены эффективные цепочки взаимодействия, включая в сферах — локомотивах нашей экономики, например в IT-индустрии;
— в худшем варианте развития событий, волна банкротств и бегство в неформальную экономику тысяч предпринимателей», — написал на своей странице в Фейсбуке экономист Вячеслав Черкашин.

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Тэги: экономика, бизнес, ФОП

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