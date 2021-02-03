Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Автор: ZIKUA.TV
03.02.21 18:24
712
Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Эта власть не просто достигла дна за время руководства страной. Она с упоением продолжает копать дальше, так что новое дно — это лишь вопрос времени. К сожалению, очень короткого времени.

Два года назад к власти пришли Зеленский и его команда. Они обещали многое. Понизить тарифы, закончить войну, прекратить коррупцию, покончить с кумовством. Люди им поверили и ринулись на избирательные участки, наивно веря, что в этот раз все будет иначе.

Все и правда получилось иначе. Только не так, как надеялись украинцы. Точнее, не в ту сторону. Зеленский пришел к власти. И не выполнил ни одно из своих обещаний. Более того, он и его команда стали фигурантами постоянных скандалов, при чем некоторые из них были настолько резонансными, что волосы в прямом смысле становились дыбом.

Действия Зеленского, его наплевательское отношение к собственным гражданам, скандалы, связанные с ним, а также с членами его команды — все это в довольно краткий срок раскрыло украинцам сущность новой власти. Которая, теперь это уже очевидно, обязательно войдет в историю как одна из самых слабых, безвольных и лживых. А, возможно, в этой номинации даже победит.

Скандалов было много. Разных, на любой «вкус, цвет и размер». Но были такие, какие выделялись особенно. Те скандалы, которые открыли глаза украинцев на реальность заставив их окончательно понять, что они ошиблись. И привели к власти завравшихся неучей. Давайте о них вспомним.

Вызов проституток прямо из Рады и другие «приключения» Зе-депутатов

Например, посмотрим, как изменилась и «похорошела» (на самом деле нет) Рада после прихода в нее Зе-команды.

Тут стоит вспомнить, что, придя к власти, Зеленский тут же распустил прошлый созыв парламента. Якобы из-за низкого доверия со стороны населения.

Что мы видим спустя почти два года? Почти такое же отсутствие доверия со стороны украинцев. Почему? Ну, причин есть сразу несколько.

Во-первых, депутаты от Зе-команды решили, что «не надо стесняться», и начали вызывать проституток прямо во время работы, на пленарном заседании. Таким поступком отметился нардеп Богдан Яременко.

Общество возмутилось, депутат сначала врал и обвинял журналистов, но потом смирился. И ему, по сути ничего не было.

Во-вторых, Зеленский и его партия провели в парламент огромное количество случайных людей. Свадебные фотографы, различные шоумены и тамады, насильник. Да, именно насильник. Несовершеннолетней. Он стал народным депутатом от «Слуги народа», что вызвало огромный скандал.

Президент красиво играл на публику, требовал разобраться и угрожал едва ли не самолично отобрать мандат у депутата, если обвинения подтвердятся. Обвинения подтвердились. Иванисов все еще народный депутат.

Третий скандал, связанный с Зе-командой в Раде, касался «кнопкодавства». Отвратительной вещи, которой периодически страдали депутаты прошлых созывов. Это обещал прекратить Зеленский. Его депутаты даже подписывали некие меморандумы, где обещали уйти в отставку с позором, если будут кнопкодавить.

В итоге несколько депутатов попались на «кнопкодавстве» едва ли не сразу же. И, конечно, ни в какую отставку не ушли. Их немного пожурили, они пообещали куда-то передать свою месячную зарплату. Все.

Скандал четвертый. Решалово

Он касается не только депутатов-«слуг», но и в целом Зеленского и его команды. Информация о «решалове», то есть готовности «зеленых» чиновников или депутатов порешать что-то за деньги, появлялась не раз.

То депутат Медяник в Раде «засветит» переписку, в которой готов «порешать» проблемные вопросы с прокуратурой. То депутат Юзик (помните такого еще по «Кварталу») окажется на слитых аудио, сюжет которых связан с решение вопросов в Кривом Роге. То депутат Радуцкий называет в переписке одного из министров «своим человеком», что как бы намекает.

Зеленский на предвыборных бордах обещал «Конец эпохи бедности». Она пока явно не закончилась. Но зато можно вешать новые борды «Начало эпохи решалова и кумовства».

Кстати, о кумовстве.

Скандал пятый. Кумовство

Зеленский героически обвинял предыдущую власть в кумовстве и назначении на посты различных родственников. И очень натурально из-за этого злился, как бы вопрошая «доколе?». Придя к власти, новый президент не только не прекратил кумовство, а вывел его на прямо «галактический уровень».

Если вкратце — он назначил на различные посты, наверное, всех друзей. И своих, и родителей. Главой СБУ, например, стал друг детства и бывший директор «Квартала» Иван Баканов.

Да, и кварталовцев почти всех тоже куда-то назначил. Только за год руководства страной Зеленский дал посты более 30 людям из структуры «Квартал 95», или же просто друзьям и родственникам.

Скандал шестой. Обман

Год назад президент пропал. Его искали несколько дней, пока не нашли в Омане. До этого никаких официальных сообщений от Офиса президента не было.

На вопросы «Что Зеленский делает в Омане?» в ОП начали лихорадочно мастерить ответ. В итоге намастерили «занимается переговорами об инвестициях», хотя, как оказалось, поездку, судя по официальным сообщениям, полностью оплатила жена Зеленского.

От любых подробностей Зеленский и его Офис «отбрыкиваются» до сих пор. Сам президент на одной из пресс-конференций вообще заявил, что не обязан отчитываться.

Ответа на вопрос «Где же лавины оманских инвестиций?» пока тоже не прозвучало.

Скандал седьмой. Третьякова

Эта представительница команды Зеленского заслуживает отдельного упоминания. Потому что за все это время нардеп Галина Третьякова успела наговорить, как минимум, на лишение мандата. Но «воз и ныне там» ©.

Например, она заявила, что украинцы ради соцвыплат рожают детей. И эти дети получаются «низкого качества».

А еще народная избранница мимоходом вспомнила (видимо, по ее мнению, к месту) опыт сингапурского правителя Ли Кван Ю, который «стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

А еще пожаловалась на низкую зарплату для народных депутатов (это не преступление, просто на фоне кризиса в стране звучит немного смешно).

Скандал восьмой. Коронавирус и карантин

И Зеленский, и его команда наплевательски относились и продолжают относится к своим гражданам. Сначала они вводят жесткий карантин, из-за которого серьезно страдает почти весь украинский бизнес. Потом оказывается, что «почти» — это ключевое слово, потому что бизнес «слуг народа» не страдает вообще, а продолжает спокойно работать и не получает никакого наказания.

Или же сначала они заставляют людей находить и носить маски, которые в условиях дефицита дорожают в десятки раз. А потом оказывается, что накануне эпидемии (когда о ней уже трубил мир, но она еще полноценно в Украину не добралась), «зеленая власть» выгодно (для себя) продала маски и различные средства защиты в Китай. Тем самым спровоцировав дефицит.

Попутно, спустя почти год с начала эпидемии, оказывается, что никто из тех, кто поднимал цены и буквально наживался на украинцах в условиях паники, не то что не получил заслуженное наказание. Об этой теме даже никто не говорил.

Или же сам Зеленский, который «рисуется» в видео, грозно упрашивая украинцев носить маски и не ходить в места скопления людей... потом приходит в Хмельницком в кафе и пьет кофе, хотя это делать, ввиду ограничений, запрещено.

Скандал девятый. Собаки и тарифы

Тарифы были одним из «краеугольных камней» команды Зеленского. Еще год назад он даже говорил о каком-то «интересном решении», которые позволят снизить тарифы едва ли не в два раза.

В итоге их не только не снизили, их серьезно подняли. Это решение вызвало «тарифные протесты», которые изрядно перепугали представителей власти. И они вроде как даже что-то снизили (на самом деле не очень).

В контексте тарифов стоит вспомнить высказывание депутата Зеленского Евгения Брагара. Который во время одного из эфиров дал совет одной из пенсионерок. Совет предельно простой: если есть проблема с оплатой коммуналки — продайте свою собаку«.

Вполне возможно, что в ближайшее время мы станем свидетелями новых «гениальных» советов от «слуг».

Скандал десятый. Зеленский и КСУ

Под конец есть смысл остановиться на, пожалуй, главной черте Зеленского и его команды во время управления страной. Им плевать на законы. Вообще. Если нет законных оснований для какого-то решения, они все равно его примут и сделают вид, что оно законное.

Так получилось, например, во время конфликта Банковой и Конституционного суда. Который принял резонансное решение касательно наказания за недостоверное декларарование.

Зеленский просто взял и официально отстранил главу суда Александра Тупицкого от должности, решив таким образом разобраться с проблемой.

Хотя у него таких полномочий нет.

Впрочем, как показывает практика, отсутствие полномочий или законных причин — не аргумент для Зеленского и его команды.

Тэги:

Комментарии

Статьи

30.01.21 10:13

ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти
03.02.21 18:24

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Автор: ZIKUA.TV

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.21 21:26

Названы две главные пищевые угрозы для сердца
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 18:41

В УПЦ обращают внимание на то, что синод ПЦУ считает миллионы верующих Украины агрессорами
03.02.21 17:54

В РПЦ считают, что действия Патриарха Варфоломея усугубят раскол в православном мире
03.02.21 16:53

Митрополит Антоний рассказал, что поможет преодолеть тщеславие
03.02.21 16:46

Организаторы «Евровидения» перешли к плану В
03.02.21 16:27

В середине февраля армянские врачи Украины проведут выездной прием в Киеве
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 15:30

Заблокированные телеканалы якобы финансировали с оккупированных территорий, - СМИ
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
03.02.21 10:39

На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
03.02.21 10:06

Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»
03.02.21 09:21

СНБО заблокировал самолеты, на которых Медведчук летал в Россию, – СМИ
03.02.21 08:50

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает расти
03.02.21 08:45

Из-за решения двухлетней давности в Украине заблокировали три новостных телеканала
02.02.21 19:56

Московский суд отправил Навального за решетку аккурат до президентских выборов
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
В одном из киевских спальников двое гангстеров расстреляли из автомата автомобиль
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
Власти Львова нашли неожиданное применение для использованного кофе
fraza.com
Новости блогосферы
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.