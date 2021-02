На смерть Ротшильда

15 января 2021 года в возрасте 57 лет в родовом поместье Chateau de Pregny в Швейцарии умер от сердечного приступа банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Он был сыном банкира Эдмона де Ротшильда (1926-1997), одной из самых крупных фигур клана Ротшильдов, главы швейцарской ветви клана, третьей по значимости после английской и французской.

После смерти отца в 1997 году 35-летний Бенджамин сменил родителя, встав у руля холдинга Edmond de Rothschild, который управляет активами на сумму более 175 млрд. долл. (французские и швейцарские банки, рестораны, отели, благотворительные фонды и др.). Личное состояние Бенджамина на момент смерти оценивалось в 1,5 миллиарда долларов. На фоне богатейших людей мира цифра скромная, но, хотя в списке Forbes (2019 год) Бенджамин де Ротшильд занимал лишь 1349-е место, его нередко называли самым влиятельным человеком мировой финансовой элиты. Просто Ротшильды не любят быть на свету, значительная часть их активов скрыта в тени.

В списке самых громких историй, связанных с именем Бенджамина, упоминается слияние активов французской и британской ветвей семейства Ротшильдов в 2007 году. Заслугу в этом приписывают Бенджамину. Мутная история связана с банкротством банка Уолл-стрит Lehman Brothers в 2008 году, там также фигурирует имя Бенджамина. Крушение этого банка стало спусковым крючком мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

Бенджамин проявил себя и в политике. Так, президент Франции Э. Макрон — ставленник Ротшильдов. Считается, что особая заслуга в его продвижении на пост президента принадлежала Бенджамину.

Хочу обратить внимание на две «семейные» особенности клана Ротшильдов: высокая смертность членов клана и туман, окутывающий истории смертей. Причин этому две. Во-первых, покушения на жизнь ведущих фигур из клана Ротшильдов со стороны конкурентов и политических оппонентов. Во-вторых, грубые, неоднократные нарушения членами клана «внутреннего устава» семейства, разработанного основателем клана Майером Амшелем Ротшильдом (1744-1812), в результате чего на «семейном совете» могли приниматься решения о казни нарушителя.

Одна из наиболее громких смертей произошла четверть века назад. Речь идёт о смерти Амшеля Ротшильда (1955-1996), сына известного барона Виктора Ротшильда (1910-1990). 8 июля 1996 года его нашли мёртвым в ванной его номера в отеле Bristol в Париже. Согласно официальной версии — самоубийство. Повесился на поясе халата. Руперт Мердок приказал редакторам и издателям по всему миру замолчать эту историю. СМИ ограничились краткими сообщениями о самоубийстве. Результаты полицейского расследования не освещены в ведущих СМИ до сих пор.

Смерть Бенджамина Ротшильда также выглядит подозрительной. Барон ушёл из жизни в расцвете сил и на здоровье не жаловался. Его смерть стала поводом к разным версиям. Почти все исходят из того, что это убийство; большинство версий связывают это с событиями в США. Согласно одним версиям, Бенджамин и все Ротшильды были сторонниками Трампа. И убили барона те, кто поддерживают Байдена и представляют «глубинное государство». Другие, наоборот, полагают, что Ротшильды поддерживали Джо Байдена, а Бенджамин был одним из главных незримых помощников кандидата от демократов (помощь была финансовой). Не берусь судить, слишком мало информации. В отношении к кандидатам в президенты США среди Ротшильдов не было единодушия. Смею предположить, что главной целью Ротшильдов было ослабление Америки. Для этого её надо расшатывать, помогая и демократам, и республиканцам, сталкивая их лбами.

Почти все Ротшильды скрывают своё отношение к Трампу и Байдену, но есть исключения. Так, Линн де Ротшильд в 2016 году открыто поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Чтобы понять отношение Ротшильдов к Америке, лучше прислушаться к тому, что говорит Жак Аттали. Ведь он их неофициальный рупор и находится у них на службе. Ещё в книге-прогнозе «Краткая история будущего» (2006 г.) Аттали разбил события ближайшего полувека на пять этапов. Первый этап — ослабление Америки и утрата ею статуса сверхдержавы; последний этап — учреждение мирового правительства (где все должности, естественно, принадлежат Ротшильдам).

Ещё в 1979 году молодой Аттали предлагал при переходе к новому мировому порядку использовать «медицинские аргументы». В 2009 году на страницах LExpress он приветствовал наступление вирусной пандемии...

Скапливается немало косвенных признаков того, что Ротшильды были причастны к подготовке глобальной провокации с COVID-19. Напомню обложку новогоднего (на 2019 год) журнала The Economist, входящего в империю Ротшильдов. Тогда, как считают специалисты по расшифровке эзотерических обложек этого журнала, читателям был дан намёк на грядущую вирусную пандемию. На обложке были изображены четыре всадника Апокалипсиса. Всадник, которого принято считать «чумой», был изображен с короной (читай: коронавирус), а всадник под именем «война» напоминал американскую статую Свободы, причём его лицо было закрыто медицинской маской.

Есть серьёзные основания предполагать, что умерший (убитый?) был причастен к подготовке операции COVID-19. Об этом пишет один из опытных конспирологов Бенджамин Фулфорд (Benjamin Fulford). 18 января он разместил на своём сайте статью The Timeline of The World’s Future Will Be Chosen This Week (Временные рубежи будущего мира будут определены на этой неделе). В статье представлен скан патента на тест PCR, зарегистрированный одним из членов клана Ричардом Ротшильдом. И зарегистрирован патент был за три с половиной года до начала истерии вокруг коронавируса. Фулфорд имеет агентуру по всему миру, которая, как он говорит, снабжает его информацией. Среди этой информации есть и секретное письмо британской разведки МИ-6, разосланное спецслужбам союзников. В письме (без датировки) указывается, что в мире готовится глобальная спецоперация в области общественного здравоохранения, преследующая цели, до конца непонятные англичанам. И делается ссылка на патент Ричарда Ротшильда как один из признаков готовящейся провокации.

По мнению Фулфорда, COVID-19 расшифровывается как Certificate of Vaccation Identification 2019. Он считает, что операция COVID-19 должна была стартовать в 2019 году, но произошла с задержкой. Из расшифровки названия следует также, считает Фулфорд, что она должна завершиться массовой вакцинацией и поголовной цифровой идентификацией людей. По данным Фулфорда, в финансировании операции COVID-19 участвуют МВФ, Всемирный банк и Банк международных расчётов (БМР).

Кстати, эксперты обратили внимание на то, что между руководительницей МВФ Кристалиной Георгиевой и умершим (убитым) Бенджамином Ротшильдом существовала незримая связь. Георгиева была племянницей первой супруги отца умершего — Эдмонда Ротшильда, и звалась она тогда Веселинка Георгиева (потом Веселинка и Эдмонд развелись).

Что касается Всемирного банка, я уже писал, что эта финансовая организация бросила свои средства на реализацию программы «Борьба с пандемией COVID-19». Первая фаза программы рассчитана на пять лет, до 2025 года.

Обобщая факты, Бенджамин Фулфорд приходит к следующим выводам. Во-первых, Бенджамин де Ротшильд участвовал в подготовке нынешней спецоперации COVID-19. Во-вторых, у его оппонентов, конкурентов и партнёров скопилось достаточно информации о причастности покойного к этой операции. И, в-третьих, убийства 15 января не было: была инспирирована смерть от инфаркта. Заметим, что сведения о смерти барона очень скупы, поступили от родственников, а похороны проходили в очень узком кругу, посторонних не допускали.

То ли барон испугался, что операция COVID-19 может сорваться и он окажется на каком-нибудь новом Нюрнбергском трибунале. То ли он посчитал, что его партнеры ненадёжны. В общем, барон не умер и не убит, он предпочёл исчезнуть.

Историю Бенджамина де Ротшильда в изложении Фулфорда я к сведению принимаю, но лишь как рабочую версию; она мне кажется более вероятной, чем другие. А в истории династии Ротшильдов вырисовываются очевидные тенденции: постоянно готовить революции, заговоры, войны... COVID-19 и «Великая перезагрузка» — в этом же ряду. Сами тенденции диктуются очевидной целью стать хозяевами мира.

По материалам Война и мир