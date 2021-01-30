Что нужно знать о Бюро экономической безопасности

29 января Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3087-д, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности, сокращенно — БЭБ. Подразумевается, что через полгода оно придет на смену запятнавшей себя многочисленными скандалами налоговой милицией.

На этом решении уже давно настаивали МВФ и Евросоюз, увязывая с ним очередные миллиардные транши финансовой помощи.

Стоит отметить, что эксперты жестко критиковали проект о Бюро экономической безопасности. Но финальную версию немного «причесали», хотя ряд проблемных моментов все же остался.

«Страна» разбиралась, как будет работать БЭБ и чего от него ждать бизнесу.

Что будет с экономическими органами других спецслужб

По задумке авторов законопроекта (Данил Гетманцев, Алексей Устенко, Алексей Ковалев, Ольга Смаглюк-Василевская, Роберт Горват и другие), Бюро экономической безопасности должно было заменить налоговую милицию. И взять на себя все полномочия по расследованию экономических преступлений, чтобы бизнес не кошмарили все правоохранительные органы, в том числе Нацполиция и СБУ.

Но 28 сентября парламентский комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики рекомендовал для принятия во втором чтении редакцию, которая сохраняла за СБУ функции в сфере экономики и антикоррупционной деятельности. Как сообщил заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк, соответствующее решение поддержали 10 нардепов фракции «Слуга народа», а также депутаты из партии «Европейская солидарность», «Голос», «За майбутне» и ВО «Батькивщина».

Но на этот счет у депутатов были разногласия, многие выступали против того, чтобы оставить за СБУ экономические полномочия.

«Правоохранительную функцию в сфере экономических нарушений бизнеса выполняют Налоговая милиция, СБУ и Национальная полиция. По данным официальной статистики Офиса Генпрокурора, в 2019 году было зарегистрировано 1287 уголовных дел по уклонению от уплаты налогов. В то же время на стадии досудебного расследования было закрыто 262 уголовных дела, из которых 259 — за отсутствием состава уголовного правонарушения. По результатам судебного расследования соответствующих дел за определенный период в Едином государственном реестре судебных решений есть только 18 приговоров, а именно: 10 обвинительных, из которых три — на основании соглашений о признании вины и 8 оправдательных. Такая статистика свидетельствует о недостаточно эффективной работе в первую очередь Налоговой милиции в расследовании экономических преступлений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому авторы проекта предлагали «лишить правоохранительные органы не присущих им функций и отделить правоохранительную функцию от сервисной функции налоговой».

Стоит отметить, что статистика по экономическим преступлениям, судя по которой до реальных обвинительных приговоров удается довести лишь единичные дела, свидетельствует не только о неэффективности работы правоохранителей. Это — наглядное подтверждение того, о чем давно говорит бизнес — многие дела предпринимателям попросту «шьют», хотя состава преступления в них по большому счету нет.

То есть бизнес «кошмарят» в надежде на то, что удастся выбить взятку, а если договориться не удается, компании устраивают сладкую жизнь, с обысками, изъятием документов, арестом счетов, судебной волокитой. И даже если в суде доказать вину не удается, бизнес все равно несет колоссальные потери, ведь нормальная работа компании блокируется, приходится тратиться на адвокатов и пр.

Авторы проекта прогнозировали, что создание Бюро экономической безопасности с одной стороны, сделает борьбу с экономическими преступлениями более эффективной, с другой — снизит давление на налогоплательщиков.

В итоге в финальной версии закона СБУ все же оттеснили от экономических преступлений. Подразделения, которые в Службе занимались борьбой с коррупцией и экономической контрразведкой, ликвидируют.

Впрочем, как отмечает Радзиевский, «формально экономические полномочия СБУ ликвидировали. Но как будет на практике — пока неясно. Экономический департамент уберут, но стоит СБУ прописать в „пидозре“ терроризм или поддержку (либо финансирование) сепаратизма — и дело уже снова в их компетенции».

Чем будет заниматься БЭБ

В законопроекте для Бюро экономической безопасности прописаны достаточно широкие полномочия. «Оставили возможность создавать при БЭБ „силовые подразделения“. Также прописаны очень широкие полномочия столь вожделенного либеральным крылом парламента и общественными активистами „аналитического подразделения“. Дело в том, что последнему предлагается предоставить доступ к банковской тайне, аналогичный тому, что имеет НАБУ. Кроме того, АМКУ, Фонд госимущества, Нацкомфинуслуг, Госфинмониторинг и другие органы обязаны передавать БЭБ всю информацию, которая может свидетельствовать о совершении экономических преступлений. При этом ответственность сотрудников Бюро за неправомерное распоряжение такой информацией — предусмотрена лишь в общих фразах», — говорит Радзиевский.

Теоретически ответственность прописана, но, чтобы привлечь правоохранителей, нужен оправдательный приговор и установление вины, а кто этим будет заниматься — неясно. «Тем более что нередко экономические дела расследуют по 5-6 лет, за это время успевает смениться состав тех, кто занимается делом», — отметил глава адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

При этом, как отмечает партнер KM Partners Александр Шемяткин, законодатели не сделали ничего, чтобы заполнить пробелы в законодательстве, позволяющие правоохранителям «кошмарить» бизнес.

К примеру, нечетко прописала статья 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Доведение уклонения от уплаты налогов, по идее, требует скрупулезной работы детективов и должно исключать ситуации, когда есть налоговый спор, то есть компания оспаривает начисления ей тех или иных сумм. Также правоохранители должны доказать наличие схем, с помощь которых компания уклоняется от уплаты налогов.

Но на практике умысел доказывают, просто выискивая ошибки в налоговых декларациях. «Также в уголовных делах постоянно фигурируют некие „неустановленные лица“, которые все организовали, но установить имена которых невозможно. Поэтому отвечать приходится тем, кому налоговая „нарисовала“ акт проверки», — говорит Шемяткин.

По его словам, для решение проблемы нечеткости формулировок статьи 212 УК был найдет своего рода баланс. Так, в Налоговом кодексе указано, что акт налоговой проверки сам по себе не может считаться подтверждением уклонения от уплаты налогов. В УК соответствующих изменений не внесли, но даже пункт в Налоговом кодексе уже уменьшил количество дел по уклонению от налогов. В том числе и потому, что сейчас Налоговая милиция не имеет таких широких полномочий, как обещают Бюро экономической безопасности.

«С принятием проекта существующий баланс теряется в пользу государства. Есть все основания считать, что бизнес будет вспоминать времена до появления БЭБ как спокойные. И дело не только в более широких полномочиях Бюро, но и в том, что в УК предлагается внести новую статью 222.2 „Мошенничество с НДС“ (преступлением будет считаться подача на возмещение НДС на основании заведомо неправдивых данных, но как будут доказывать „неправдивость“ — непонятно — Ред.), а в Уголовно-процессуальном кодексе появится правка о том, что акт налоговой проверки является основанием для внесение информации об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных решений», — говорит Шемяткин.

То есть возвращаемся к ситуации, когда даже любой налоговый спор уже станет основанием для возбуждения уголовного дела. А это — классическая коррупционная схема.

Радзиевский частично подтверждает эти опасения. По его словам, формально закон выполняет основной запрос бизнеса — забрать экономические функции у СБУ и Нацполиции и передать в единую структуру.

«Но у БЭБ остается ряд силовых полномочий — возможности проводить обыски, оперативно-розыскную деятельность, носить огнестрельное оружие, применять силу и т. д. „Аналитическая“ составляющая, которой так гордится правительство и авторы законопроекта в официальной коммуникации, — это лишь расширение полномочий и без того всесильного (с точки зрения контроля над экономическими преступлениями) органа. Например, БЭБ может получить, по сути, неограниченный доступ к закрытым данным о гражданах и предприятиях (в рамках „аналитической“ деятельности), и сможет передавать эти данные другим органам в рамках обмена информацией (другие органы тоже обязаны делиться с БЭБ своими данными). И еще неизвестно, что опаснее — силовое вторжение или бесконтрольное использование информации о бизнесе», — отметил юрист.

Кто чем займется

По словам Ростислава Кравца, Бюро экономической безопасности перебирает на себя полномочия, которые сейчас имеют разные ведомства. К примеру, функцию Налоговой милиции — борьбу с уклонением от уплаты налогов, налоговыми преступлениями (различные схемы по уходу от налогообложения). Сама Налоговая милиция при этом должна быть ликвидирована.

Радзиевский сравнил теперь уже прежние полномочия Налоговой полиции и БЭБ. В целом — они идентичны. БЭБ, как и Налоговая милиция, может проводить поверхностные смотры, опрашивать фигурантов дела, проверять документы, проникать в помещение при преследовании преступника и т.д. Но не сможет останавливать транспортные средства (что позволено делать Налоговой милиции), использовать дубинки, наручники, слезоточивый газ, световые и звуковые гранаты, служебных собак и пр.

От СБУ новому Бюро фактически передаются функции скандально известного отдела «К» — дела по нанесению ущерба с особо крупных размерах, преступления на госпредприятиях, экономическая организованная преступность и т.д. В закон об СБУ предусмотрено внесение изменений об упразднении подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

БЭБ «сядет» также на таможню, которой сейчас занимаются и Нацполиция, и СБУ, и налоговики. Бюро сможет вести дела по контрабанде, занижению таможенной стоимости (различные схемы), манипуляциям с НДС и прочее. Другие силовики, соответственно, эти функции потеряют.

От Нацполиции БЭБ достанутся дела по несанкционированной торговле, торговле фальсификатом, продаже товара без документов.

Но при этом экономические дела у Нацполиции полностью не забирают.

«Нацполиции оставляют ряд экономических статей Уголовного кодекса, передавая при этом БЭБ явный „неликвид“ — почти не применяемые на практике статьи УК. По 16 экономическим статьям УК, которые предлагается передать Бюро, в 2019 году открыли всего 365 уголовных производств. В то же время только по одной из самых „вкусных“ статей, которые остались в подследственности Нацполиции (ст. 203-2 — „занятие незаконным игорным бизнесом“), было открыто 764 производства, то есть более чем в два раза больше. Также Нацполиции оставили подделку финансовых документов и банковских карт, рейдерскую статью о противоправном завладении имуществом предприятия, нарушения, связанные с металлоломом, все „нечиновничьи“ должностные преступления и ряд других. Интересно, что подделку и сбыт негосударственных ценных бумаг будет расследовать БЭБ, а государственных — Нацполиция. Может также возникнуть ряд недоразумений с пересечением подследственности БЭБ и НАБУ. Законопроект предусматривает „приоритетность полномочий БЭБ относительно расследования подследственных преступлений“. Директор Бюро может даже истребовать у других правоохранителей оперативно-розыскные дела и уголовные производства, которые прямо не относятся к его подследственности. К примеру, утверждая, что истребование у НАБУ коррупционного дела „поможет“ расследовать дело о подделке документов, поданных для регистрации ФОП (статья, отнесенная к подследственности БЭБ). В свою очередь, НАБУ будет ссылаться на приоритетность своих полномочий при расследовании коррупционных преступлений. Даже на таком грубом примере понятно, что такое „перетягивание каната“ может стать регулярным», — говорит Радзиевский.

Впрочем, полная картина раздела полномочий между Бюро и существующими ведомствами станет понятна после того, как закон подпишет президент и его официально опубликуют, — добавил юрист.

Когда заработает

Радзиевский говорит, что реальный эффект от замены налоговой полиции на БЭБ можно будет увидеть не раньше, чем через 1-1,5 года после полноценного запуска Бюро. Но новая структура вряд ли начнет работать уже завтра.

«Несмотря на то что закон принят в целом, и даже если президент его подпишет уже в ближайшие дни, на формирование новой структуры и ликвидацию старого аппарата в системе налоговой службы и других подразделений, которые расследуют экономические преступления в составе СБУ и Нацполиции, уйдет не меньше полугода. Еще минимум 2-3 месяца нужно будет на то, чтобы набрать штат в 4 тысячи человек — все должны прийти по конкурсу. Кроме того, нужно заложить месяц-два на политические торги вокруг создания конкурсной комиссии для избрания главы БЭБ да и для самой фигуры директора», — рассказал Радзиевский.

По материалам: Страна.ua