Игорь Кушнир. Как за счет громады Киева и Киевгорстроя построить дом в Калифорнии за $11 млн

Украину, особенно ее столицу, периодически сотрясают скандалы с застройщиками, которые обещают потенциальным владельцам квартир золотые горы, а потом, собрав урожай в виде взносов в инвестиционное строительство, исчезают.

Прошлогодний скандал с «Укрбудом» еще свеж в памяти, да и недавние сенсационные заявления его главы Микитася о причастности к афере высшего руководства страны не дают его забыть. Кто там прав, кто виноват — разобраться трудно. Мы несколько о другом.

Из всего этого рядовой житель Украины понял, пожалуй, только одно: какое бы громкое имя и какую бы, казалось, кристально чистую репутацию не имел застройщик, от кидка на кровные денежки не застрахован никто. Еще одним твердым убеждением является простой вывод: руководители этих структур ради денег готовы на все. И многим удаются их аферы.

После заморозки 26 объектов «Укрбуда», в которые люди, между прочим, вложили немаленькие деньги, президент Украины клятвенно заверил: инвесторы не пострадают, а объекты будут достроены. И это сделает другая корпорация с «чистым» имиджем — Киевгорстрой («Київміськбуд»). Там информацию вроде как бы не отрицали. И даже приняли на баланс 23 объекта. Но через несколько месяцев инвесторы, вложившие деньги в будущие квартиры, опять обратились к президенту — они утверждали, что Киевгорстрой взялся лишь за пять объектов, которые и так были практически готовы.

Что еще раз подтвердило мнение украинцев о застройщиках. Что ж, стоит, пожалуй, разобраться, что такое Киевгорстрой. Эта корпорация — один из крупнейших отечественных операторов рынка недвижимости. В состав холдинговой компании на правах дочерних предприятий и ассоциированных членов входят столичные общестроительные тресты, домостроительные комбинаты, организации и предприятия промышленности, автотранспорта, строительной механизации. Всего в составе компании — более 30 предприятий. 80% акций Киевгорстроя принадлежат городу Киев. Компания осуществляет свою деятельность прежде всего в Киеве, но также и в таких городах Украины как Житомир, Полтава, Буча. Вроде бы все хорошо и ясно. Но если поинтересоваться руководителем компании, то возникают некоторые вопросы.

Руководит Киевгорстроем Игорь Николаевич Кушнир. Возглавил он предприятие в 2012 году, придя на эту должность с поста... заместителя министра обороны Украины. Довольно странный зигзаг карьеры, конечно. Но у нас свободная страна, так что все возможно. Всего же он причастен в том или ином качестве к деятельности восьми компаний:

Игорь Кушнир родился 14 июня 1971 года в Черновцах. Трудовой путь начал электросварщиком Кременчугского жилищно-строительного комбината, потом ушел в бизнес, был депутатом Кременчугского горсовета, возглавлял строительные фирмы. В марте 2010 года внезапно изменил направление и ушел в министерство обороны Украины. Сразу на должность замминистра, в коей и прослужил до февраля 2012 года. После этого решил вернуться в «мирную» жизнь. И возглавил Киевгорстрой. Стоит еще упомянуть, что в 2014 году Игорь Кушнир баллотировался в Киевский городской совет по 51 столичному округу (Соломенский район), однако, безуспешно.

Кто пролоббировал его назначение в Минобороны, неизвестно. Но продержался он там два года и ведал именно строительством. Министерство ведь должно обеспечивать военнослужащих жильем? И, понятно, что кто-то должен этим там заниматься. Занимался как раз Игорь Николаевич. Судя по всему, вполне успешно — ведь недаром с этой должности перешел в более прибыльное место — Киевгорстрой. А помог ему возглавить одну из крупнейших строительных корпораций страны ни кто иной, как глава тогдашней администрации президента Януковича Сергей Левочкин. Участие в судьбе Кушнира принимали также экс-руководитель Государственного управления делами Андрей Кравец, превратившийся в успешного бизнесмена, и тогдашний председатель наблюдательного совета Киевгорстроя Николай Порайко. Именно они стали конечными бенефициарами «серых» схем, которые проворачиваются через строительную компанию.

Через несколько лет деятельности Кушнира заговорили о том, что мощнейшая строительная компания, принадлежащая городу Киеву, поставлена на грань банкротства. Стали возникать скандалы со срывом сроков по сдаче объектов, нарушениями норм и правил строительства, рейдерском захвате городских земель. Что в случае с муниципальным предприятием звучит несколько абсурдно, но факта не отменяет.

Одним из громких скандалов стало строительство проекта «Французский квартал». Жилой комплекс, «изюминкой» которого должна была стать копия Эйфелевой башни, а инвесторам обещали комфортабельные квартиры и шикарные офисы, не был сдан в срок. Инвесторы занервничали — еще бы, это ведь жилье в центре Киева, оно отнюдь недешевое! Но, впрочем, надо отдать должное — стройку таки завершили, пусть и с опозданием, а убытки инвесторов свелись разве что к нервным срывам.

Впрочем, как оказалось, для Киевгорстроя задержка со сдачей объектов — дело обычное. По данным сайта «Кто строит», по состоянию на 2021 год средняя задержка по сдаче домов у них составляет 66%. Во временном исчислении это составляет 11 месяцев. Но на фоне того же Укрбуда это сущие пустяки — инвесторы общим итогом хотя бы получают свои квартиры. Хотя сдачу ЖК «Манхеттен», например, уже просрочили больше чем на два года.

Кроме этого небольшого скандала, Кушнира называют причастным к афере с землей в Броварском районе. Там Киевгорстрой купил 28 гектаров земли за 200 миллионов гривен. Однако оказалось, что земля пригодна не для строительства, а разве что для свалки. Говорили и о явно завышенной цене — она сравнима с ценой сотки в центре Киева. Но все сошло с рук, скандал затих. А кто-то немножко заработал.

Но возник новый — с помощью влиятельных лиц в государственных структурах было списано имущество государственного издательства «Пресса Украины», а 3 гектара земли на котором оно располагалось, передали для строительства жилья, офисных зданий, торгово-развлекательных центров. Землю, конечно, получил Киевгорстрой. С нехитрой операции Кушнир смог получить выгоду, продав готовой недвижимости на 255 миллионов.

По заниженной цене для последующей перепродажи были получены также административные здания на улицах Белинского и Мечникова и отель «Оберег». Кроме того, Кушнир с подельниками организовали преднамеренное банкротство компаний «Медбуд» и «Экос». После этого передали от имени холдинга Киевгорстрой помещения компаний в эксплуатацию ООО «Первый Украинский экспертный центр». Сразу же после этого расходы на эксплуатацию бывших помещений компании «Экос» выросли в десять раз, что является классически примером отмывания средств государственной компании.

Еще одним «выгодным» для Киевгорстроя проектом стала «инвестиция» в достройку офисно-жилого центра «Mirax Plaza», который принадлежал российскому олигарху Сергею Полонскому.

Всего же, по данным издания sxemy.com, в результате такой незаконной деятельности Игорь Кушнир вместе со своими сообщниками присвоил государственных средств на сумму более миллиарда гривен.

Стоит добавить, что кроме присвоения средств коммунальной холдинговой компании, ее руководство занималось скупкой недвижимости и земли по заниженным ценам или же просто банкротила свои дочерние компании, чтобы получить в собственность земельные участки, где затем сводилось жилье.

Среди череды скандалов вокруг Киевгорстроя одним из самых громких были события 2016 года, когда корпорация попыталась построить высотку в столице по переулку Святошинскому, 2. То, что эту землю выделили для строительства детского сада, застройщика не смутило. Наоборот, свои аргументы они подкрепили «титушками», которые избили жителей микрорайона, попытавшихся протестовать против строительства.

В сентябре 2016 года, после очередного столкновения на строительной площадке, бойцы батальона «Азов» заблокировали офис Киевгорстроя. Сначала активисты стучали битами и кричали, но когда полиция окружила здание, в ход пошли дымовые шашки.

Корпорация даже вынуждена была прекратить работы на всех объектах и потребовала от руководства страны «навести порядок» и «прищучить платных провокаторов», которые «мешают работать». Впрочем, впоследствии конфликт замяли.

О том, что в деятельности Киевгорстроя далеко не все благополучно, свидетельствует судебный реестр.

Как видите, в нем находится 871 судебное решение относительно Киевгорстроя. Так что его руководители могут, конечно, чистить интернет и оставлять там лишь заказные материалы, восхваляющие компанию, но наличие такого количества дел говорит, как минимум, о том, что в деятельности холдинга далеко не все благополучно.

В качестве свидетельства «уровня» деятельности руководства Киевгорсторя можно привести следующий пример:



Было бы смешно, конечно, но... Для того, чтобы сподвигнуть Киевгорстрой и его руководителя Игоря Николаевича Кушнира отремонтировать крыльцо на одном из объектов холдинга, было необходимо не просто вмешательство народного депутата Марии Мезенцевой, а целый депутатский запрос! Кто не знает: депутатский запрос — это требование народного депутата, поддержанное Верховной Радой. За крыльцо на улице Глушкова, 9-В в Киеве, голосовали депутаты Верховной Рады. Уровень компетенции Кушнира зашкаливает, что тут еще скажешь. Кстати, отремонтировано ли наконец крыльцо, неизвестно.

Что касается руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира, то результатом такой бурной его деятельности стал рост его же личного благосостояния. Так, в 2017 году он приобрел за 11 миллионов долларов дом площадью 800 квадратов в городе Сан-Диего, в теплой и солнечной Калифорнии.

Жена Кушнира владеет квартирой в том самом «Француском квартале» и двумя паркоместами. Для нестоличных жителей поясняем — паркоместо в центре Киева стоит дороже, чем квартира, например, в Житомире. Это отнюдь недешевое удовольствие. Купила она все это добро в 2017 году. Квартира обошлась в 161 тысячу долларов.

Дети Кушнира тоже не бедствуют: его сын и дочь владеют квартирой площадью 200 метров в жилом комплексе «Заречный», которую купили за 309 тысяч долларов, и двумя паркоместами там же.

Парковочные места не пустуют — их занимают Mercedes E250 Cabriolet, Range Rover, Mercedes E250 CDI и Mercedes E220. Не чужие, сами понимаете.

Кроме того, сразу после назначения на пост президента Киевгорстроя, Игорь Кушнир начал активно путешествовать. С 2012 года он и его семья ежегодно выезжали за границу в среднем 12 раз. Побывали они в Германии, США, Великобритании, Австрии, Франции, посещали Сейшельские острова.

Все это было бы вполне нормально, ведь Игорь Николаевич Кушнир — том-менеджер одно из мощнейших строительных корпораций страны. Если бы не одно «но». Оно заключается в том, что Киевгорсторй — не частное предприятие. Его владельцем является город Киев. То есть прибыль от деятельности предприятия должна идти в городскую казну. А глава Киевгорстроя априори не может иметь доход, позволяющий купить дом в Калифорнии. Но никого, похоже, это не интересует.

Правда, издание TVgolosnaroda еще в 2017 году провело свое расследование:

Оно до сих пор в открытом доступе, его просмотрели более 22 тысяч человек. Но, похоже, никто из тех, должностными обязанностями кого является расследование всяческих афер, не обратил на материал внимания. Ибо результат не просто нулевой. Наоборот, Игорь Николаевич продолжает трудиться в Киевгорстрое на посту его президента.

И даже дважды удостоился звания лучшего управленца страны. Или это говорит о том, что совсем наоборот, — внимание таки обратили, только сделали совсем не те выводы, на которые рассчитывали авторы расследования?