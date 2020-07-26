«Лесные черти» из табакерки: скауты, националисты и масонство

В 1922 году был создан скаутский отряд «Лесные черти» — один из самых знаменитых отрядов «Пласта», выходцами из которого стали множество заметных фигур ОУН и УПА

В 1907-1908 годах в Британии усилиями полковника Баден-Пауэлла начало внедряться скаутское движение. Оно сразу завоевало бешеный успех, и все мировые страны наперебой стали перенимать эту практику.

Впервые дети стали полноправными объектами масштабной государственной идеологии, с младых ногтей готовившей их к службе в армии на благо своей страны. Причем дети не только не сопротивлялись, но и с величайшим энтузиазмом примыкали к движению, которое грамотно вовлекало их посредством игр.

В больших и независимых государствах скаутские организации стали важной ступенькой перековки юношества в соответствии с государственными задачами. Но в регионах, где компактно проживали нации, не имевшие своего государства, скаутское движение строилось на других началах. Скорее как полумасонские-полуреволюционные ячейки/братства, из которых потом вырастали полулегальные или совершенно нелегальные политические партии и движения.

В 1911 году молодому преподавателю естествознания в львовской гимназии Александру Тысовскому попала в руки книга Баден-Пауэлла «Скаутинг». Восхищенный этой находкой, он начал переводить книгу на украинский, заодно набрав из воспитанников гимназии первую группу скаутов.

В переводе с английского скаут — это разведчик. У казаков разведчиков называли пластунами, так что не мудрствуя преподаватель нарек молодую организацию «Пластом».

В отличие от европейских скаутов, у которых военное начало их игр всеми силами затушевывалось, украинские пластуны с самого начала создавались как военизированная организация. Во время выездов на природу они учились не распознавать следы на песке или отличать разные виды трав, как другие скауты, а стреляли из револьверов и винтовок, делали перевязки в полевых условиях и в целом готовились к великой войне во славу Украины.

Австрийцы горячо поддержали начинание в Галиции и для большего охвата посоветовали объединиться всем скаутским организациям (одновременно с Тысовским своих скаутов создавали Иван Чмола и Петр Франко — брат знаменитого писателя и будущий депутат Верховного Совета УССР).

С началом Первой мировой практически все годные по возрасту пластуны оказались в числе Сечевых стрельцов, а одним из сотников стал сам Чмола, вскоре попавший в русский плен.

После Февральской революции пластуны стали активно подминать под себя украинские территории, вытесняя с них русских бойскаутов: где при поддержке местных властей, а где просто переманивая их в свои ряды. Масон Скоропадский покровительствовал пластунам, при нем они развернули в городах весьма бурную деятельность. Выходцы из «Пласта» занимали множество офицерских позиций у сечевиков и в других подразделениях армии УНР.

Однако с крахом УНР деятельность организации была свернута.

Сохраниться ей удалось только в Галиции и Волыни, но под польским контролем. Именно там 22 июля 1922 года был создан курень «Лесные черти» — один из самых знаменитых скаутских отрядов «Пласта» с говорящим названием.

Достаточно только упомянуть самого знаменитого «черта» — руководителя УПА Романа Шухевича, который начал осмысленную политическую деятельность именно в этом отряде, вступив в него в возрасте 15 лет.

Среди других видных «лесных чертей» можно отметить боевика УВО Григория Писецкого, участника экспроприаций и налетов, которые проводила эта организация; Андрея Пьясецкого — одного из министров в виртуальном самопровозглашенном правительстве Стецько 1941 года; будущего краевого проводника ОУН Степана Охримовича; Александра Пашкевича — руководителя разведки краевой экзекутивы ОУН на Западноукраинских землях; Евгения Врецьону — одного из руководителей службы безопасности ОУН и члена УГОС (Украинского главного освободительного совета — еще одного виртуального украинского правительства, сформированного по инициативе бандеровской фракции ОУН); Николая Плавьюка — последнего главу УНР в изгнании.

В Польше фактически копировалась структура не западных скаутов, а скорее советских пионеров. Когда юношеские и молодежные организации были лишь этапом, ступенькой к вступлению в партию для взрослых. Если пионерия и комсомол готовили к вступлению в ВКПбКПСС, то «Пласт» был такой же ступенькой для УВО или ОУН. Практически весь актив этих организаций состоял из числа выходцев из «Пласта».

Среди сколько-нибудь заметных ОУНовцев трудно найти хотя бы несколько тех, кто миновал бы «Пласт», настолько всеобъемлющей организацией он был для украинцев Галиции.

Во всех странах того времени скаутов готовили к смерти. Даже у английских скаутов первоначальным лозунгом был «Будь готов умереть за Родину», который в процессе сократился до более нейтрального «Будь готов». В «Пласте» от скаутов никогда не скрывалось, что все они умрут. Даже в гимне «Лесных чертей» (который до сих пор остается официальным) содержались такие строки:

«Флаг наш! Многие падут в бою,

Многие погибнут в тюрьмах и ссылках,

И всем им перед смертью их страшной

Явись ты в последних их снах»

Поляки посматривали на деятельность украинских скаутов с видимым недовольством. Слишком уж радикальной была их направленность. Можно даже сказать, что поляки на удивление долго терпели у себя под боком откровенно враждебную и радикальную организацию.

«Пласт» запретили только в 1930 году, причем самую непосредственную роль в запрете сыграли именно «Лесные черти».

Это произошло после того, как особым образом отличился выпускник отряда Григорий Писецкий. Став боевиком УВО, он регулярно участвовал в экспроприациях, ограблениях и налетах. После одного из них он вступил в перестрелку с полицией и в конце концов покончил с собой. Полиция провела расследование и выяснила, что к чему.

Под предлогом того, что «Пласт» выращивает отмороженных террористов и асоциалов, организация была запрещена на территории Польши.

Действия со стороны польских властей, а также массовые посадки бывших пластунов, ставших активом ОУН и УВО, привели к тому, что «Пласт» начал переживать очень тяжелые времена. Мало кто из родителей (за исключением особого сорта радикалов), добровольно отдал бы ребенка в запрещенную организацию, откуда он выйдет с промытыми мозгами и к 25 годам погибнет в перестрелке с полицией или сгинет от чахотки в тюрьме.

Поэтому деятельность «Пласта» пришлось перенести в Закарпатье. Там местные украинцы были еще непуганые и не совсем представляли себе последствия. Но в итоге в Закарпатье пластуны развернуться на успели из-за начавшейся мировой войны.

Возродиться пластуны смогли только после войны уже в эмиграции.

Их основными центрами стали США, Канада и Германия. Впрочем, радикализма у новых пластунов значительно поубавилось, смертников там штамповать перестали. В итоге «Пласт» как одна из заметных эмигрантских организаций благополучно дожил до распада СССР и вернулся на постсоветскую Украину.

В 2008 году украинские скауты даже были приняты во всемирную скаутскую организацию (это примерно как если бы остальные масоны наконец признали давно существовавшую «дикую» ложу). В последние годы слегка захиревший в 90-е «Пласт» начал получать от властей официальную поддержку на государственном уровне.

Что касается «Лесных чертей», то они существуют и по сей день.

По материалам Украина.ру