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Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего

Красные глаза и второй подбородок: ученые показали, как будут выглядеть работники будущего

В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 многие компании по всему миру решили перевести своих работников на удаленный режим работы. При этом некоторые из них задумались о том, чтобы продлить происходящее. В частности, Twitter предложил всем сотрудникам остаться на удаленке навсегда. Однако, по данным ученых, такой режим пагубно сказывается на здоровье работников.

Так, платформа по поиску работы DirectlyApply создала группу клинических психологов и фитнес-экспертов, чтобы изучить, как удаленка влияет на человека физически и психологически. Специалисты объяснили, какие изменения произойдут при таком режиме работы через 25 лет. В результате появилась Сьюзан — модель типичного удаленного сотрудника будущего, на которой они подробно разбирают все негативные последствия.

Сьюзан — модель типичного удаленного сотрудника будущего

Выяснилось, что постоянное нахождение перед монитором вызывает «синдром компьютерного зрения», при котором глаза становятся сухими и воспаленными, а зрение — замутненным. Кроме того, на белках начнут появляться красные пятна, а под глазами — большие синяки.

Недостаток физической активности и сидение в неправильной позе приведут к искривлению позвоночника, болям в спине и шее, ожирению и «tech neck» (эффект от постоянного просматривания мобильных устройств и планшетов): кожа не шее обвиснет, появится второй подбородок. От постоянной работы на клавиатуре деформируются кисти рук. Нехватка витамина D повлечет потерю волос, кожа побледнеет, станет тусклой и покроется морщинами.

Наконец, человек, работающий дистанционно, будет постоянно находиться в стрессе, который вызовут режим работы и отсутствие личных контактов. От этого, в свою очередь, повысится кровяное давление, а состояние здоровья еще сильнее ухудшится.

Что делать, чтобы сохранить здоровье на удаленке

Для этого авторы исследования советуют придерживаться нескольких правил: поддерживать постоянный режим работы, регулярно выполнять физические упражнения и время от времени выходить на улицу, чтобы восстановиться после дня, проведенного за компьютером.

Психолог Рэйчел Аллан отмечает: «Придерживаться одного образа жизни и уровня продуктивности необходимо для поддержания эмоционального здоровья при работе удаленно. Рутина дает нам возможность управлять своим временем и поддерживать наше внимание. Подумайте о том, как вы хотите управлять своим временем и что будет лучше всего работать в более широком контексте вашей жизни».

Одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся при дистанционной работе, — отсутствие непосредственного контакта с людьми. Длительное пребывание в одиночестве может привести к повышению уровня гормона стресса кортизола. Доктор Аллан считает, что «некоторые из наших самых важных профессиональных отношений берут свое начало в неформальных беседах и неструктурированных моментах, которые органично возникают на физическом рабочем месте». По ее словам, «удаленная работа может потребовать от нас сознательно создавать возможности для неформального общения с коллегами».

 

По материалам: Naked Science

Тэги: здоровье, карантин, наука, работа, офис, глаза, исследование, проблема, офисные сотрудники, коронавирус, COVID-19

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