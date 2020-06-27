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Развеян миф о экологичности электромобилей

Развеян миф о экологичности электромобилей

Почти ежедневно новые электромобили представлены в рекламе и рекламируются как решение для защиты климата. Покупателей заманивают субсидиями, и прилагаются все усилия, чтобы сделать это новое поколение автомобилей привлекательным для водителей. Тем временем топливные автомобили демонизируют за выбросы CO2.

Однако, еще в сентябре 2012 года бывший член правления компании Energie-Control Austria Вальтер Больц заявил:

«Электромобиль почти ничего общего не имеет с экологичностью».

Это заявление и сегодня заслуживает более чем пристального внимания.

Электромобиль уступает топливному авто почти по всем пунктам

Жизненный цикл автомобиля делится на пять этапов:

— добыча сырья,

— производство,

— использование расходных материалов,

— поведение при авариях,

— утилизация и переработка.

По всем этим пунктам электромобиль, за одним исключением, демонстрирует результаты, которые значительно хуже, чем у дизельного двигателя Euro 6.

Например, выбросы мелкой пыли от электромобиля выше из-за износа шин или тормозов, так как они напрямую связаны с весом.

Электромобиль на несколько сот килограммов тяжелее, чем обычный автомобиль. Особенно проблематичны последствия в случае возгорания, например, при аварии с электромобилем, что уже было доказано при многочисленных инцидентах. Как правило, для тушения и ликвидации последствий пожара необходимо вызывать специальные фирмы.

Откуда берется электричество?

Если рассматривать только чистое движение электромобиля с ПРЕДВАРИТЕЛЬНО заряженным аккумулятором, то выбросы CO2 на самом деле равны нулю. Но откуда берётся электричество и насколько экологически чисто его производство?

Прежде всего, ясно одно — чистого биоэлектричества не существует! Электричество из сети, как правило, должно вырабатываться точно в момент его потребления. Выбор типов электростанций не является произвольным, а, по сути, зависит от спроса и понесенных производственных затрат.

В зависимости от типа электростанции они составляют от 10 €/МВтч для атомной электростанции и до 90 €/МВтч для газовых / нефтяных электростанций. Это неизбежно приводит к приоритету в использовании электростанций. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ используются ветровые/солнечные/ биомассовые электростанции в связи с обязательствами по закупкам. ЗАТЕМ, последовательно, в зависимости от цены производства, — водные, атомные, угольные, газовые и нефтяные до тех пор, пока не будет достигнут баланс между спросом и производством. Такой подход практикуется независимо от границ во всей западноевропейской электросети, при этом основная доля электроэнергии в настоящее время приходится на угольные электростанции. Чистого электричества солнца, ветра и биомассы фактически не существует. Тем более, что эти виды электроэнергии, между прочим, крайне сомнительны с точки зрения их энергобаланса и использования ресурсов. И на самом деле они являются даже менее «зелеными», чем угольные электростанции. Длинный список «грехов» ветряных турбин включает в себя мертвых птиц, инфразвук, вызывающий заболевания, разрушение ландшафта, а также полную неэффективность, поскольку они сложны в производстве и на самом деле не заменяют ни одной электростанции.

Фотоэлектрические системы тоже не лучше. Кроме того, они все чаще размещаются на полях, вытесняя выращивание зерновых. А в явно дешевую ядерную энергию затраты на окончательное хранение и риски катастрофы вообще не включены. Их несет общество, т.е. наши дети и внуки.

Но теперь давайте посмотрим на экономичность электромобиля в практической повседневной жизни: маленький электромобиль потребляет около 17 кВт/ч электроэнергии от своей батареи на 100 км. Для заряда батареи из-за потерь необходимо 26 кВт/ч электроэнергии. Это значит, что треть составляют потери. В зависимости от порядка использования электростанций, зарядный ток генерируется в лучшем случае (!) на угольных электростанциях. Это приводит к расчетному выбросу CO2 в 263 г/км для небольшого электромобиля, что в два с половиной раза больше, чем у современного дизельного автомобиля! Большой электромобиль выбрасывает даже в четыре раза больше CO2!

А что там с батареями?

Другая серьезная проблема электромобилей — это зачастую негуманная и экологически вредная добыча кобальтового и литиевого сырья, а также весьма проблематичная утилизация батарей. Ежегодно для производства батарей и аккумуляторов требуются десятки тысяч тонн кобальта, лития и никеля. Спрос в будущем будет расти.

Добыча такого сырья затруднена и зачастую осуществляется без учета вопросов охраны труда, прав человека и эксплуатации детского труда. При добыче лития также потребляется огромное количество воды. И это происходит и без того в засушливых районах, которые потом становятся пустынями.

Вывод: кому только приходит в голову такая сумасшедшая идея прославлять электромобили как идеальную климатическую альтернативу? По сути, все это — огромный обман человечества, который необходимо срочно раскрыть, наказать виновных и покончить с этим.

По материалам ДеньТВ

Тэги: общество, наука, электромобиль, авто

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