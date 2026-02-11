УЕФА показала официальный мяч финала Лиги чемпионов

УЕФА представил официальный мяч для финала Лиги чемпионов сезона 2025/26, который пройдет в Будапеште.

Отмечается, что дизайн мяча, разработанный компанией Adidas, черпает вдохновение из уникальной культурной идентичности венгерской столицы и ее истории как слияния двух городов — Буды и Пешта.

Концепция дизайна сочетает контраст и гармонию: историческую архитектуру и современную энергию, классическую элегантность и яркую ночную жизнь, создавая выразительный визуальный стиль для главного матча европейского футбола.



Как известно, финал турнира состоится 30 мая на стадионе Пушкаш Арена. Уже известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов, матчи которых запланированы на 17-18 и 24-25 февраля.