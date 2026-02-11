Берлин призвал Москву идти на компромиссы в переговорах

В Германии приветствовали первый за долгое время обмен пленными между Украиной и РФ и призвали Москву идти на «жизнеспособные компромиссы» в мирных переговорах. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает Deutsche Welle.

«Мы приветствуем обмен пленными», — заявил Корнелиус, однако подчеркнул, что Берлин ожидает более существенных сдвигов в переговорном процессе.

По его словам, Россия по-прежнему настаивает на максималистских требованиях, однако пора бы достичь взаимного согласия с Украиной.

«Мы призываем Москву отказаться от этих требований и искать жизнеспособные компромиссы», — подчеркнул представитель немецкого правительства.

Штефан Корнелиус также прокомментировал вопрос финансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 90 млрд евро, за что европейские парламентарии будут голосовать 10 февраля. Он заявил, что Украина сможет использовать эти средства, чтобы закупить, в частности, британское оружие.

Издание напоминает, что Франция настаивала на том, чтобы кредитные средства направлялись исключительно на закупку оружия в странах ЕС. Однако Берлин и ряд союзников Украины выступали за большую свободу Киева в использовании финансирования.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что достичь прорыва в переговорах по завершению «украинского конфликта» можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина в Анкоридже на Аляске.