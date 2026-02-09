Зеленский анонсировал новую стратегию возвращения света украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание спецгрупп ГСЧС для быстрого ремонта сетей после атак РФ и программу «пакеты тепла». Как пишет Зеленский заявил в видеообращении.

По словам Зеленского, Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы для стабилизации энергетической ситуации.

Так, ключевым нововведением стало привлечение спасателей к прямому восстановлению сетей. Речь идет о формировании специальных сводных групп ГСЧС.

«Сегодняшний день был почти весь посвящен восстановлению в наших регионах: везде привлечены необходимые силы громад, коммунальных служб, энергокомпаний. ГСЧС Украины — кроме реальной помощи во всех регионах, которая уже предоставляется, — формирует еще резервные силы. Это сводные энергетические группы, которые смогут оперативно подключаться в дополнение к уже имеющимся силам», — отметил Зеленский.

Главная задача новых подразделений — стать мобильным усилением там, где местные энергетики не в справляются с объемом работ.

Сводные энергетические группы: ГСЧС создает резерв специалистов, которые оперативно будут выезжать в регионы для быстрого подключения электричества и отопления.

Дополнительный ресурс: Эти группы будут работать «второй волной» в дополнение к коммунальным службам и энергокомпаниям, что значительно ускорит темпы ремонтов.

Поскольку в столице Украины ситуация остается наиболее напряженной, государство привлекает к восстановлению инфраструктуры крупные госкорпорации:

— Укрзализныця: Количество ремонтных бригад железнодорожников, работающих в Киеве, возрастет с 40 до 60.

— Нафтогаз: Компания также выводит дополнительные силы для стабилизации теплоснабжения в мегаполисе.

Пока продолжаются ремонты, государство будет обеспечивать людей альтернативными средствами согрева:

Пункты обогрева: В Киеве развернуто более 200 точек МВД, которые за сутки приняли 9 тысяч человек. В целом по стране функционирует разветвленная сеть таких пунктов.

Пакеты тепла: За текущую неделю в наиболее проблемных районах выдано уже 40 тысяч специальных наборов, которые помогают гражданам поддерживать уют в домах во время отключений.

Таким образом, по словам Зеленского, Украина не просто латает повреждения, а выстраивает многослойную систему защиты.

Сочетание работы профессиональных энергетиков, мобильных групп ГСЧС и железнодорожников позволяет уверенно утверждать: ни один регион не останется один на один с проблемой.

Президент также выразил благодарность командам, которые работают в режиме 24/7 по всей стране: от Сумщины и Харьковщины до Львовщины и Одессы. Отдельную награду получили энергетики и коммунальщики Херсона и Николаева, которые работают в сверхсложных условиях ради общей устойчивости.

Напомним, света в Киеве станет немного больше.