В Украине сократят перечень объектов критической инфраструктуры

В Украине пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

«Безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты — они в первую очередь будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами», — пояснил он.

По словам министра, такой шаг позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Кроме того, был поднят вопрос справедливости распределения электроэнергии. Государство усилит контроль, чтобы для всех потребителей условия были равными.

Отдельно Шмыгаль отметил, что на этой неделе графики отключений света по Украине будут жесткими: «Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация».

Напомним, из-за постоянных атак российских террористов по объектам энергетики, ситуация в украинской энергосистеме довольно тяжелая. По всей стране применяются длительные отключения света. Сотни домов находятся не только без света, но и без отопления.