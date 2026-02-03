Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Китайцы рассказали о небывалой пользе чая для пожилых людей

Китайцы рассказали о небывалой пользе чая для пожилых людей

Агата Кловская
03.02.26 22:10
137
Китайцы рассказали о небывалой пользе чая для пожилых людей

Эксперты из Научно-исследовательского института чая при Китайской академии сельскохозяйственных наук поведали о небывалой пользе чая для пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление чая, в первую очередь зеленого, способно замедлять возрастные изменения у пожилых людей и одновременно снижать риск сердечнососудистых заболеваний.

В ходе опыта ученые оценили данные лабораторных экспериментов и клинических исследований и пришли к выводу, что чай оказывает комплексное защитное действие на организм с возрастом. Наиболее выраженный эффект связывают с высоким содержанием полифенолов, прежде всего катехинов, содержащихся в листьях Camellia sinensis.

Сообщается, что у пожилых людей, которые регулярно пьют чай, наблюдается более медленное снижение когнитивных функций и меньше биомаркеров, ассоциированных с болезнью Альцгеймера. Также вещества, содержащиеся в чае, могут уменьшать возрастную потерю мышечной массы, что потенциально помогает сохранять силу и подвижность.

При этом особое внимание китайцы уделили влиянию чая на сердечнососудистую систему. Наиболее был изучен зеленый чай: его употребление связывают со снижением артериального давления, улучшением показателей холестерина и уменьшением воспаления.

Выявлено, что люди, регулярно пьющие чай, реже сталкиваются с сердечнососудистыми заболеваниями. Специалисты отмечают возможную пользу чая для контроля веса и профилактики диабета, поскольку катехины способны улучшать обмен веществ.

Подчеркивается, что речь идет о традиционно заваренном чае. Бутилированные чайные напитки и чай с шариками часто содержат добавленный сахар и консерванты, которые могут снижать его полезные свойства.

Ранее японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте.

