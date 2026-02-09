Света в Киеве станет немного больше. Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за существенных повреждений объектов энергетики. Специалисты работают над запуском дополнительной генерации и используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы. Об этом заявил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов, произошедших в ночь на 7 февраля. Повреждения инфраструктуры оцениваются как существенные, однако восстановление идет по определенному плану.

«Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Это стало ключевым фактором, который помог удержать систему после массированных атак и уменьшить дефицит в сети.

Украина продолжает активно привлекать технику от партнеров. За последние две недели на склады поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран, включая Швейцарию, Канаду и Германию. Регионы уже получают сотни генераторов и когенерационных установок.

Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые работают в сверхсложных погодных условиях.

«Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах», — резюмировал он.

Напомним, ситуация в энергосистеме столицы значительно ухудшилась после массированной атаки РФ в ночь на 7 февраля. Тогда оккупанты выпустили по Украине более 400 дронов и десятки ракет, повредив высоковольтные подстанции и две ТЭС компании ДТЭК.

Из-за дефицита мощности Киев был вынужден перейти на режим экстренных отключений, при котором свет в домах горожан был только по 1,5-2 часа в сутки.