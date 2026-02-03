Австралийцы опровергли популярный миф об аспирине

Эксперты из университета Монаша в Австралии опровергли популярный миф об аспирине. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематический прием низких доз этого препарата, увы, не снижает долгосрочный риск развития рака у пожилых людей и может быть связан с более высокой смертностью от онкологических заболеваний.

В опыте участвовали 19 114 людей из Австралии и США, преимущественно в возрасте 70 лет и старше. На момент начала эксперимента у них не было сердечнососудистых заболеваний, деменции или серьезных ограничений в повседневной активности.

Во время клинического испытания одна группа ежедневно принимала 100 миллиграммов аспирина, а другая употребляла плацебо. После завершения активной фазы исследователи продолжали наблюдение за участниками без приема препаратов.

Говорится, что за медианный период наблюдения 8,6 года ученые не обнаружили различий в частоте развития рака между группами, независимо от стадии заболевания и наличия метастазов. При этом смертность от онкологических заболеваний оказалась на 15% выше среди тех, кто ранее принимал аспирин.

Отмечается также, что после окончания приема препарата этот эффект постепенно ослабевал, что указывает на отсутствие у аспирина долгосрочного защитного действия в отношении рака в пожилом возрасте.

Информируется, что полученные данные расходятся с результатами более ранних исследований, в которых снижение онкологических рисков наблюдалось у людей среднего возраста.

Австралийцы сообщают, что начинать профилактический прием аспирина в пожилом возрасте с целью предотвращения рака нецелесообразно.

