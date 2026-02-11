В Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК

В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 10 февраля.

Инцидент произошел 9 февраля. Во время мероприятий по оповещению граждан совместным нарядом военнослужащих ТЦК и полиции мужчина отказался предоставить документы для проверки.

«Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель», — заявили в полиции.

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.

Начаты уголовные производства по статьям УКУ Покушение на умышленное убийство и Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове во время проверки документов мужчина напал с ножом на работников ТЦК и нанес им телесные повреждения.