ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК

В Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК

Александр Панько
10.02.26 16:32
269
В Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК

В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 10 февраля.

Инцидент произошел 9 февраля. Во время мероприятий по оповещению граждан совместным нарядом военнослужащих ТЦК и полиции мужчина отказался предоставить документы для проверки.

«Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель», — заявили в полиции.

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.

Начаты уголовные производства по статьям УКУ Покушение на умышленное убийство и Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове во время проверки документов мужчина напал с ножом на работников ТЦК и нанес им телесные повреждения.

Тэги: полиция, граната, Черкассы, ТЦК

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
