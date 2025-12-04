Эрдоган бьет тревогу из-за атаки на танкеры «теневого флота» РФ в Черном море

Турция считает неприемлемыми атаки на танкеры российского «теневого флота». Это якобы эскалация войны РФ против Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Война между Россией и Украиной явно начала угрожать навигационной безопасности в Черном море. Нацеливание на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу свидетельствует о тревожной эскалации», — заявил Эрдоган.

По его словам, такие атаки «никоим образом» нельзя оправдать.

Напомним, 28 ноября недалеко от пролива Босфор в Черном море загорелись два танкера, которые входят в состав российского «теневого флота».

В частности, Минтранс Турции заявлял, что на танкере Kairos произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.

Турецкие власти сообщали, что на танкер «было оказано внешнее воздействие».

Еще один танкер, Virat, был поврежден примерно в 35 морских милях от побережья Турции.

Уже на следующий день, 29 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что морские беспилотники СБУ Sea Baby успешно поразили в Черном море два подсанкционных танкера Kairo и Virat, которые относятся к так называемому «теневому флоту» России.

Для атаки использовались модернизированные дроны Sea Baby, способные проходить большие дистанции и оснащенные усиленным зарядом. Оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что наносит удар по перевозке российской нефти.

По данным источников, в момент атаки суда находились без груза и шли в Новороссийск на загрузку. Такие атаки ограничивают финансовые возможности России вести войну, поскольку танкеры могли перевозить нефть почти на 70 млн долларов и использовались для обхода международных санкций.