Украина и РФ воюют за 20% Донецкой области, — Рубио

Ключевым вопросом в войне России против Украины является территориальный вопрос. Стороны буквально воюют за 20% Донецкой области, которую еще не оккупировала РФ. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

«Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и 20% Донецкой области, что осталась. Мы пытались выяснить и, на мой взгляд, достигли в этом определенного прогресса», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что «стороны не будут нападать друг на друга».

Кроме этого, по словам Рубио, важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала «марионеточным государством».

