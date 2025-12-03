После встречи в Москве между специальным посланцем Дональда Трампа Стивом Виткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским диктатором Путиным обсуждались различные подходы к проблеме завершения войны. В настоящее время не найден компромиссный вариант плана урегулирования ситуации в Украине, о чем заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков российским СМИ.

Он сообщил журналистам, что переговоры были полезными и конструктивными, однако Россия пока не согласовала все пункты предложенного США «мирного плана». Он объяснил, что некоторые аспекты вызвали критику, хотя другие получили согласие от российской стороны. Прогресс есть, но общего решения пока не достигнуто.

По словам Ушакова, основное внимание было сосредоточено на сути вопроса, а не на деталях или формулировках.

«Обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят огромные перспективы для взаимодействия», — заявил Ушаков.

Во время обсуждений также поднимался территориальный вопрос и перспективы экономического взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией.

Помощник президента РФ рассказал, что Москва получила еще четыре дополнительных документа к основному американскому «мирному плану», который состоял из 28 пунктов, но суть этих материалов останется конфиденциальной согласно договоренностям между сторонами.

Он добавил, что в ходе переговоров Владимир Путин через Стива Виткоффа передал личное послание Дональду Трампу, включая «дружеское приветствие» и ряд важных политических сигналов. Что касается возможности личной встречи двух лидеров, Ушаков отметил, что это зависит от дальнейшей работы между представителями обеих стран.

