Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне. Сводка за 3 декабря

ЗСУ минувшей ночью уничтожили 1 200 военнослужащих РФ, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом 3 декабря сообщил Генштаб ЗСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили около 1 176 230 человек.
Всего с начала войны ликвидировано:
— танков — 11 393 (+6) ед.;
— боевых бронемашин — 23 682 (+3) ед.;
— артиллерийских систем — 34 780 (+12) ед.;
— РСЗО — 1 555 (+3) ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 231 (+90) ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 68 688 (+47) ед.;
— специальной техники — 4 012 (+1) ед.
Напомним, Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года.