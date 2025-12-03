Генштаб подсчитал новые потери РФ в войне. Сводка за 3 декабря

ЗСУ минувшей ночью уничтожили 1 200 военнослужащих РФ, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом 3 декабря сообщил Генштаб ЗСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили около 1 176 230 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 393 (+6) ед.;

— боевых бронемашин — 23 682 (+3) ед.;

— артиллерийских систем — 34 780 (+12) ед.;

— РСЗО — 1 555 (+3) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 231 (+90) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 68 688 (+47) ед.;

— специальной техники — 4 012 (+1) ед.

Напомним, Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года.