Путин будет ждать, пока Киев примет его условия, — СМИ

Дата 2 декабря названа ключевой для администрации президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф уже отправился в Россию, где должен представить российскому правителю Владимиру Путину согласованный проект мирного плана.

В то же время сообщается, что от Кремля не ожидают согласия на предложение. Путин ранее четко заявил, что не пойдет на какие-либо компромиссы. На прошлой неделе он повторил свои требования относительно окончательного вывода украинских войск с территорий, которые Россия считает своими, а также назвал переговоры с Владимиром Зеленским бессмысленными. Кремль, вероятно, видит прогресс в своих военных действиях и готов подождать, пока Киев согласится на его условия.

Напомним, Путин приказал создать зону безопасности на границе.