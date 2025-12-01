Страны ЕС пытаются убедить США не выводить войска из Европы, — Bloomberg

Все разделы

Александр Панько
01.12.25 16:49
Европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от американской поддержки.

На маневрах в районе Чинку, расположенном в 260 км от Бухареста, европейские военные под командованием Франции отрабатывали оборону карпатских рубежей.

Однако, по оценкам участников, из-за проблем с транспортной инфраструктурой подкрепление может прибывать на передовую через несколько недель, оставляя румынские силы один на один с условным противником, передает Bloomberg.

Напомним, Европа готовится к военному противостоянию с Россией без поддержки США.

Тэги: США, Евросоюз, войска

