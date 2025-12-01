Следующая неделя может быть решающей для Украины, — Каллас

Следующая неделя может быть решающей для Украины в плане долговременного мира, учитывая ряд предстоящих переговоров. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Le Figaro.

«Это может быть решающая неделя для дипломатии. Мы слышали вчера, что переговоры в Америке были сложными, но продуктивными», — отметила Каллас.

Она также отметила, что еще не знает окончательных результатов переговоров делегаций Украины и США в Майами, но сегодня, 1 декабря, она будет разговаривать с министром обороны и министром иностранных дел Украины.

Напомним, Зеленский сделал анонс «важных дней» после беседы с Рютте.