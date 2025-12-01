Все разделы

Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, — CNN

Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, — CNN

Александр Панько
01.12.25 14:29
Украина может потерять путь в НАТО после договоренностей альянса и РФ, — CNN

Украину могут лишить пути вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Альянса и Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.

«Встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были детально обсуждены», — сообщил источник СNN, намекая на то, что в некоторых сферах вероятно был достигнут незначительный прогресс.

Отмечается, что одним из самых «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США было положение о том, что Украина должна официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО.

Однако источник CNN сообщает, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в военный альянс из-за договоренностей, которые должны будут быть согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

«Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления», — добавил источник CNN.

При этом, сообщается, что в случае, если Соединенные Штаты договорятся с Россией на двусторонней основе, или если Россия хочет получить определенные гарантии от НАТО на многосторонней основе, то для этого не будут привлекать Украину к процессу принятия решений.

Окончательное решение относительно того, что будет очень деликатным компромиссом, еще не принято, и, в конце концов, его примет президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул источник CNN.

Напомним, «мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения.

Тэги: Украина, НАТО

