В Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет

Европейский парламент в среду принял резолюцию, которая призывает установить минимальный возраст для социальных сетей в 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

Так, 483 евродепутата поддержали резолюцию, которая не имеет законодательной силы. В ней выражается обеспокоенность по поводу физического и психического здоровья детей из-за активного пользования интернетом.

ЕП предлагает установить в странах ЕС единый минимальный возраст доступа к соцсетям, видеоплатформам и ИИ-помощникам — 16 лет. При этом подросток в возрасте от 13 до 16 лет сможет пользоваться интернетом с согласия родителей.

В отчёте упоминается исследование, согласно которому около 25% несовершеннолетних демонстрируют «проблемное» использование смартфона, похожее на зависимость.

«Я горжусь этим парламентом — тем, что мы можем объединиться для защиты несовершеннолетних онлайн... Мы чётко говорим платформам: ваши сервисы не предназначены для детей. И на этом эксперимент заканчивается», — прокомментировала решение евродепутатка Кристель Скальдемосе.

Напомним, в Малайзии запретят детям пользоваться социальными сетями.