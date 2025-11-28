На Прикарпатье офицер ТЦК с особой жестокостью избил мужчину во время медкомиссии

На Ивано-Франковщине заместителя начальника ТЦК подозревают в том, что он избил военнообязанного во время прохождения ВВК. Офицеру объявили подозрение. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Инцидент произошел еще 11 ноября.

По данным следствия, вечером военнообязанного доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения его учетных данных.

После этого вместе с другими мужчинами его направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

«Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его бить», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что офицер, по меньшей мере, пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха, а следствие установило, что эти удары были умышленными и целенаправленными.

В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Должностному лицу ТЦК следователи сообщили о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Суд, по ходатайству прокуроров, избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Правоохранители также проверяют, могли ли к противоправным действиям быть причастны другие лица, в частности представители правоохранительных органов.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит до 12 лет заключения.

Как уточнили в ГБР, речь идет о задержании руководителя одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который унижал и избивал военнообязанных.

Государственное бюро расследований проверило жалобы граждан и народных депутатов об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК.

Во время досудебного расследования следователи обнаружили ряд случаев превышения власти со стороны офицера-руководителя.

