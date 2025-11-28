Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, в Украине снова будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что завтра будут применяться круглосуточные меры ограничения потребления во всех регионах нашей страны.

Укзаывается, что причина введения таких ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Добавляется, что графики почасовых отключений будут вводиться с 00-00 до 23-59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей, а для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00-00 до 23-59.

Напомним, что в сегодня в Украине также были почасовые отключения объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

