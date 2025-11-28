Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные для нашей страны переговоры. Они пройдут на следующей неделе.

Политик сказал: «Я благодарю каждого, кто оказывает давление сейчас на агрессора, кто защищает Украину от давления. Мы это очень ценим и видим каждое такое усилие. На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня, и мы готовим твердую почву для таких переговоров».

Добавляется: «Украина будет стоять на ногах крепко. Всегда будет стоять. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо каждому, кто защищает Украину, как себя лично».

Ранее Зеленский сказал, что нужно для достижения мира.