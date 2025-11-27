Подростковая фаза развития мозга длится... до 32 лет, - ученые

Нейробиологи Кембриджа, изучив МРТ 3 802 людей от 0 до 90 лет, выделили пять фаз развития мозга и четыре ключевых переломных возраста: 9, 32, 66 и 83 года.

Мозг меняется скачкообразно, а не постепенно.

Главный вывод — подростковая фаза, связанная с повышением эффективности нейронных связей, длится до 32 лет.

В этом возрасте мозг достигает максимальной организованности, после чего наступает длительная стабильная взрослая стадия (32–66 лет) с «плато интеллекта и личности».