Новости > Лукашенко заговорил с Путиным о «Минске-3»

Лукашенко заговорил с Путиным о «Минске-3»

Агата Кловская
27.11.25 16:46
137
Лукашенко заговорил с Путиным о «Минске-3»

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил российскому «коллеге» Владимиру Путину посредничество в переговорах относительно войны в Украине. Об этом сообщает провластное белорусское информагентство BELTA, ссылаясь на его заявление во время встречи с Владимиром Путиным в Бишкеке (Киргизстан).

Так называемый белорусский «лидер» вновь предложил Минск как площадку для мирных переговоров. Известно, что столица РБ уже выполняла такую «роль» в 2014-15 годах.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — заверил Лукашенко.

Формальный глава Беларуси пожаловался хозяину Кремля, что Запад упрекает его за сотрудничество с Москвой.

«Что касается Украины, нам часто упрекают... Вы знаете, мы ведем диалоги и с Западом, и с американцами. Когда они начинают об этом говорить, я им задаю вопрос: „Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованные действия. Мы же союзники“», — похвастался своей верностью самопровозглашенный президент РБ.

Напомним, Лукашенко увидел «втягивание» Беларуси в войну.

