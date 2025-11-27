Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала о новой программе кредитования объемом 8,2 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

Отмечается, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

«Соглашение охватывает фискальные и монетарные меры для поддержки макроэкономической стабильности, восстановления долговой устойчивости, борьбы с коррупцией и улучшения управления», — говорится в сообщении.

От украинской власти ожидают, что она ускорит борьбу с уклонением от налогов и расширит налоговую базу, включая налогообложение доходов от цифровых платформ, устранение таможенных лазеек и отмену льгот по НДС. Также важнейшей мерой является принятие бюджета-2026 в соответствии с рамками новой программы.

Во время переговоров между украинскими чиновниками и миссией МВФ были согласованы реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и создание IT-инфраструктуры для повышения эффективности, восстановления доверия и подготовки к восстановлению. Власть Украины также обязуется реформировать финансовое планирование, отчетность и аудит государственных предприятий и банков.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, программа МВФ поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

Она уточнила, что бюджет-2026 уже подготовлен в соответствии с рамками новой программы МВФ. Правительство рассчитывает, что инициативу поддержат народные депутаты.

Свириденко также заверила, что Украина готова и далее внедрять меры для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе.

Напомним, в МВФ обновили прогноз по продолжительности войны в Украине.