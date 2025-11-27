В Кременчуге две девушки выпали с аттракциона

В Приднепровском парке Кременчуга Полтавской области получили травмы две девушки 14 и 15 лет, которые катались на аттракционе Лавка. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел вечером 25 ноября. Скорая помощь сообщила о травмировании двух несовершеннолетних. Девушки выпали с аттракциона Лавка, их госпитализировали.

В полиции открыли уголовное производство по статье — нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее тяжкие последствия.

В областной прокуратуре сообщили подробности инцидента. Отмечается, что когда аттракцион набирал скорость, открылся поручень безопасности, и дети упали на землю. Тяжесть их травм устанавливают медики.

