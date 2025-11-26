В РФ сделали заявление по поводу мирного плана

Россия получила неофициальными каналами последние версии мирного плана президента США Дональда Трампа, но обсуждений с американской стороной еще не было. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ в среду, 26 ноября.

«В Абу-Даби мирный план не обсуждали. Мирный план вообще еще по деталям не обсуждали. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждений не было», — сказал он.

Ушаков отметил, что документ был передан неофициальными каналами.

«Бумага есть, но еще ни с кем не обсуждали», — сказал он, отметив, что «нужен серьезный анализ».

По его словам, представители спецслужб России и Украины встречались в Абу-Даби.

«Вся публика: и уважаемая, и не очень уважаемая там (в Абу-Даби), и среди этой публики были представители, которые вели серьезную работу, это представители специальных служб России и Украины. Они периодически встречаются и обсуждают весьма деликатные вопросы, в частности те, что касаются обмена пленными», — сказал помощник Путина.

