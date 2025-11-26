Все разделы

Новости > В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт

В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт

Александр Панько
26.11.25 15:29
183
В Днепре 16-летний подросток совершил двойной теракт

Служба безопасности задержала агента России, который днем 23 ноября совершил двойной теракт в Днепре. Речь идет о подрыве двух самодельных взрывных устройств возле железнодорожных путей в частном секторе города. Об этом сообщила прессслужба СБУ в среду, 26 ноября.

В результате первого подрыва погиб 35-летний наркозависимый, которого оккупанты заманили искать «закладки», а его подрыв использовали как приманку для полицейских.

После прибытия на вызов 102 наряда полиции с взрывотехниками, россияне привели в действие еще одно СВП, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения.

Правоохранители задержали агента, который заложил взрывчатку, в течение одних суток после теракта, сразу, когда он приехал в Киев, где временно проживал и планировал «залечь на дно».

Исполнителем преступления оказался 16-летний переселенец из Сум, который временно проживал в столице. В поле зрения российской спецслужбы юноша попал в Telegram-каналах, где искал «легкие заработки».

После вербовки россияне отправили его в Днепр, где он поселился в местном отеле, а затем под видом хозяйственных закупок приобрел компоненты для изготовления СВП.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в популярном отеле в Ровно.

Тэги: теракт, Днепр, подросток

fraza.com
