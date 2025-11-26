Рютте сделал смелый прогноз по окончанию войны в Украине

Войну в Украине возможно завершить до конца 2025 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, война в Украине может завершиться уже до конца этого года. «Я полностью разделяю видение Трампа: эта резня должна прекратиться», — заявил генсек НАТО.

«В настоящее время около миллиона россиян погибло или получило тяжелые ранения. Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Можете ли вы себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые гибнут, едва завоевывая какую-то территорию», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что на фоне таких больших потерь территориальные завоевания РФ крайне сомнительны. За 2025 год ценой больших потерь Россия захватила примерно 1% территории Украины.

«Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не держат его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем количество украинцев, которые изначально там жили», — отметил Рютте.

