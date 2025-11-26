В Киеве пьяный водитель Porsche Cayenne устроил ДТП и стрельбу

В Киеве задержали нетрезвого водителя Porsche Cayenne, который спровоцировал ДТП и устроил стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в среду, 26 ноября.

На спецлинию 102 обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе столицы. Полицейские установили, что 37-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами на Соломенской площади.

После этого он начал агрессивно вести себя, ругаться со свидетелями и участниками ДТП.

В частности, нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденного автомобиля ВАЗ кулаком в голову. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону.

Врачи скорой госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.

Нарушителем оказался киевлянин, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на состояние опьянения. Мужчину задержали и изъяли оружие.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

