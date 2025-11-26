В Украине ввели авaрийные отключения света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Об этом сообщила прессслужба Министерства энергетики в среду, 26 ноября.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

