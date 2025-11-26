Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал громкое заявление. Он заверил, что его страна избавится от рабского менталитета в ближайшие десять лет.

Произошло это на церемонии открытия храма Рам Джанмабхуми в штате Уттар-Прадеш.

Он призвал граждан страны черпать силы в своем культурном наследии и стремиться к тому, чтобы к 2047-му году, к столетию независимости страны, Индия достигла статуса развитого государства.

При этом было сказано: «190 лет назад, в 1835-м году, англичанин Маколей посеял семена отчуждения Индии от своих корней (имеется в виду введение английского в качестве языка обучения). Этим он заложил основу рабства в Индии. Через десять лет, в 2035-му году, будет двести лет с этого отвратительного события. Следующее десятилетие нам необходимо идти к цели освобождения Индии от рабского менталитета».

