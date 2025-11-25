В Минэнерго сделали важное заявление по поводу снабжения топливом

В Минэнерго сделали важное заявление. Оно касается поставок топлива.

Говорится, что были сформированы шаги для бесперебойного снабжения топливом в условиях военных рисков.

Поясняется, что речь идет о резервных логистических маршрутах, сотрудничестве с международными партнерами, вопросах безопасности и прочем.

Кроме этого сказано, что механизмы предотвращения дефицита топлива и диверсификации шагов в поставках, формировании резервов в условиях войны обсудили на совещании.

Так, были обсуждены вопросы противодействия гибридным и военным угрозам путем резервных логистических маршрутов, сотрудничества с международными партнерами, вопросов безопасности, а также технические особенности формирования необходимых резервов нефтепродуктов в условиях военных вызовов.

Резюмируется, что на сегодня разработан ряд предложений по необходимым решениям и принятию нормативно-правовых актов для выполнения поставленных задач.

