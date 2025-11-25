План мира: 20 европарламентариев вышли с заявлением

Главы комитетов по иностранным делам 20 парламентариев стран Европы сделали совместное заявление, подчеркивая, что ни один мирный план, оправдывающий российскую агрессию, не приемлем для Европы. Об этом свидетельствует пост в соцсети главы комитета по иностранным делам эстонского парламента Марка Михельсона.

В тексте обращения отмечается, что завершение российско-украинской войны окажет решающее влияние на безопасность Европы на длительное время, ведь речь идет о базовых и институциональных интересах всех стран региона. Подписанты акцентировали, что мир должен быть справедливым и устойчивым, базироваться на международном праве и предусматривать полное уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Европейские парламентарии подчеркнули, что уступки агрессору для достижения мира лишь поощрят Россию к новым действиям.

В тексте заявления говорится о том, что все, что касается Украины, должно решаться с ее участием, а вопросы европейской безопасности — с учетом позиции европейских стран.

«Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе — без Европы», — подчеркивается в заявлении.

В документе также отмечено, что настоящие переговоры не должны начинаться с требований согласования Украиной российских условий. Подписанты подчеркнули, что империи стали частью прошлого, и Европа не примет никаких претензий России на «зоны влияния» или «безопасностные интересы» за пределами ее территории.

Особое внимание было уделено вопросу безопасности. Указано, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически закреплены и подкреплены военным компонентом, достаточным для сдерживания новых агрессивных действий. Любые ограничения по численности армии или внешней политике Украины парламентарии считают неприемлемыми. В то же время Россия должна полностью вывести войска с оккупированных территорий и сотрудничать с международными органами для расследования военных преступлений.

Обращение четко определяет ключевые принципы: независимость Украины, ее право самостоятельно выбирать союзников и привлечение агрессора к ответственности — это красные линии, которых Европа не может, и не будет переступать.

Напомним, в Кремле недовольны европейским «мирным планом».