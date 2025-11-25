Макрон сообщил о планах развернуть в Украине войска трех стран НАТО после мирной сделки

После подписания мирного соглашения — не во время войны — планируется размещение «сил гарантирования безопасности» вдали от линии фронта, в таких городах, как Киев или Одесса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В их состав, по его словам в интервью RTL, войдут британские, французские и турецкие военные, чья задача будет заключаться в подготовке украинских сил и обеспечении безопасности — аналогично тому, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

Он подчеркнул, что это будет делаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО, и что около двадцати стран готовы внести вклад — на суше, на море или в воздухе. Кроме того, Макрон подчеркнул, что «не может быть устойчивого мира, если украинскую армию ограничат в ее возможностях обороняться и сдерживать любую агрессию».

Напомним, иностранцам в украинской армии расширили возможности.