В Киеве людей не пускали в укрытие во время тревоги

В одной из библиотек Подольского района Киева сегодня ночью, во время воздушной тревоги, женщина не пускала людей в укрытие, полиция начала проверку. Об этом сообщает Telegram полиции Киева.

«Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жителей в часть укрытия», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован.

Судя по опубликованному видео в социальных сетях, женщина аргументировала свои действия тем, что якобы она обустроила все в укрытии именно для себя.

«Информируем, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников», — добавили в полиции Киева.

Напомним, Киев планирует установить 500 мобильных укрытий, Киевсовет на прошлой сессии выделил на это средства из бюджета города. Исполнителями будут райгосадминистрации, которые должны определить места расположения.