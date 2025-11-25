В Киеве мужчина учинил дебош в алкогольном отделе магазина

В Киеве произошел скандальный инцидент. О нем информирует местная полиция.

Сообщается, что в Днепровское управление полиции поступило сообщение от администраторши магазина, которая информировала, что один из покупателей нецензурно ругается, бьет и сбрасывает с полок бутылки с алкоголем.

Добавляется, что копы установили, что 39-летний местный житель пытался украсть бутылку алкоголя. Это заметил охранник магазина и сделал ему замечание, из-за чего мужчина начал кричать, сбрасывать бутылки на пол и намеренно их бить.

После этого полицейские задержали хулигана. Ему объявили о подозрении по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

