Швеция сделала важное заявление по поводу украинских территорий

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Штенергард сделала важное заявление. Оно касается украинских территорий.

Дипломат сказала: «Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию».

Подчеркивается, что наша страна неоднократно сигнализировала о своей готовности согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, но Россия этого не сделала.

Говорится: «Соглашение, которое включает те основные элементы, которые действительно уважают суверенитет Украины и имеют поддержку ее народа будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция имеет четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России».

Указывается: «Так как Россия не изменила своей позиции, Швеция также не изменила своей позиции. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой».

Сообщается, что не может быть и ограничений в отношении ВСУ, которые спровоцируют дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений относительно полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, который включает путь к членству в ЕС.

