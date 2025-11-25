В Малайзии запретят детям пользоваться социальными сетями

Власти Малайзии приняли резонансное решение. Правительство страны уже с 2026-го года запретит лицам до 16 лет пользоваться социальными сетями и регистрироваться в них.

Добавляется, что платформы должны подготовить систему электронной идентификации (eKYC) к введению запрета.

Сказано: «Мы ожидаем, что все поставщики платформ будут готовы реализовать меры к следующему году».

Власти хотят обсудить с операторами и обществом детали внедрения системы проверки возраста и предусмотреть механизм контроля соблюдения.

Уверяется, что данная мера направлена на снижение рисков для подростков – от кибербуллинга и онлайн-мошенничества до сексуального насилия через интернет.

