Армия оккупантов совершила более 178 тысяч военных преступлений в Украине

В Украине зафиксировано более 178 тысяч военных преступлений на фоне переговоров о мирном плане президента США Трампа и возможной амнистии для России. Об этом сообщает Axios.
Украинский прокурор Виталий Довгаль в программе 60 Minutes телеканала CBS заявил, что на начало осени в Украине было открыто 178 391 уголовное производство по военным преступлениям, совершенным армией РФ с начала полномасштабного вторжения.
Объем дел, по данным CBS, фактически делает Украину «самым крупным местом преступности в мире».
Раскрытие количества военных преступлений совпало с переговорами Киева и Вашингтона по мирному плану Трампа, который состоит из 28 пунктов и предусматривает:
— передачу России дополнительных территорий;
— полную амнистию для российских военных, обвинённых в военных преступлениях;
— заморозку конфликта на условиях, выгодных Кремлю.
Именно требование амнистии стало одним из самых спорных пунктов, так как оно противоречит законодательству Украины, международному праву и ожиданиям общества, пережившего массовые преступления россиян.
Напомним, США могут отказаться от расследования военных преступлений в Украине.