Китай говорит, что не поставляет оружие ни Украине, ни России

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна не поставляют оружие ни Украине, ни России. Она прокомментировала новость о том, что ВСУ уничтожили произведенную в Китае РСЗО Type-63, которую в боях на Донбассе использовали россияне.

Дипломат сказала: «Мне неизвестно об упомянутой вами ситуацией, но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения».

Ранее мы писали, что Китай уверяет, что желает достичь мира в Украине.