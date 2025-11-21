Кровавое ДТП в Харькове: пострадали молодые парни и девушка

Вечером четверга, 20 ноября, на улице Саперной в Харькове произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что 47-летний водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего машину отбросило на детскую площадку.

Добавляется, что на месте инцидента работали следователи и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Информация зарегистрирована в Едином учете.

Отмечается, что в результате ДТП получили телесные повреждения в виде ссадин и ушибов 19-летний юноша и двое несовершеннолетних – 16-летний парень и 17-летняя девушка.

