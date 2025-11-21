Наводнение во Вьетнаме унесло десятки жизней

Во Вьетнаме произошло жуткое наводнение. В центральных провинциях страны погиб как минимум 41 человек.

Наводнение сопровождалось разливом рек и оползнями, и случилос после длительных ливневых дождей.

С десяток человек считаются пропавшими без вести.

В зоне бедствия полностью или частично затоплены более 52 тысяч жилых строений, водой уничтожены 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

Из районов бедствия эвакуированы 61 793 человека, однако, увы, немало семей все еще остаются в затопленных районах, ожидая помощи, в особенности в провинциях Даклак и Кханьхоа.

Ранее наводнение на Бали привело к многочисленным жертвам.